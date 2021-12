Claudiu Banu, preotul care deschide porţile sufletului pentru 2.000 de copii: "Slujind pe Hristos nu poţi să nu faci bine"

"Unitatea fapte bune e cea mai importantă! Ne face Oameni! Așa, fiecare se gândește doar la el, e bine din când în gând să te gândești şi la alții", spune preotul Claudiu Banu de la Biserica Sfântul Mina din Constanţa, omul despre care enoriașii spun că are harul lui Dumnezeu.

Omenia pentru preotul Claudiu Banu de la Biserica Sfântul Mina din Constanţa are o dimensiune pe care puţini reușesc să o atingă în viaţă. Pentru el, niciun efort nu e prea mare dacă la capătul lui stau bucuria şi salvarea celor aflați în nevoie sau în suferință.

Privindu-l, nu ai cum să nu te întrebi: De unde are atâta energie, bucurie şi drag de a împarți binele?

„Cel mai frumos bine care i se poate întâmpla unui preot este că oamenii, comunitatea să fie bine. Dacă oamenii din comunitate sunt bine, şi preotul este bine. Binele meu se întoarce atunci când văd că lumea e bine", a spus preotul Claudiu Banu.

De când a îmbrăcat straiele preoțești, Claudiu Banu se împarte între slujire şi ajutorarea semenilor. A pus binele lor, înaintea binelui propriu. Deși, ani la rând a împărțit o garsonieră cu soția şi cei patru copii. Un spațiu mic în care părintele cu greu își găsea loc de odihna. A răbdat, însă, tot ce i-a dat viaţa... cu seninătate.

Părintele Claudiu Banu, în pas cu Dumnezeu

„Având slujbe de noapte, trebuia să dorm. Nu reușești cu 4 băieți să dormi, este aproape imposibil. Atunci am învățat să dorm şi cu ghionturi, să stai întins şi copiii să sară pe tine, toți patru. Ei săreau şi soția le spunea: “Mai, lăsați-l să doarmă!”

Şi atunci am găsit o metodă ingenioasă, de a merge în cadă cu o pătură şi o pernă, şi dorm senzațional! Era singurul loc unde aveați liniște. M-am odihnit foarte bine, noaptea făceam slujba, nu a fost nicio problemă. Nu am de ce să mă plâng, a fost chiar minunat", a mai spus preotul Claudiu Banu.

A renunțat la pământul pe care urma să îşi construiască o casă pentru familia lui, pentru a ridica la Techirghiol un așezământ social pentru copii abandonați şi mame singure. Avea doar terenul însă. Şi niciun leu pentru șantier.

Proiectul era estimat la aproape... o jumătate de milion de euro. Ați spune - o misiune aproape imposibilă. În viaţa lui Claudiu Banu, însă, rezolvările miraculoase au apărut în faţa altarului. Acolo a primit şi prima donație pentru a porni lucrările la așezământul social.

Claudiu Banu, preotul care deschide porţile sufletului

„Am venit aici în tinda bisericii şi am început să mă rog, chiar cu cuvintele mele. Doamne, ce mi-ai făcut, unde m-ai adus? De unde fac eu rost de suma asta de bani, să încep lucrarea? Şi atunci a venit un enoriaș pe care-l știam şi mi-a zis: “părinte, vreau să vă ajut cu o sponsorizare! Şi când am văzut suma aceea mare, exact suma, exact suma de care aveam nevoie, nu mai mult, nu mai puțin! M-am uitat şi am început să lăcrimez pentru că eu știam prin ce treceam atunci. A doua zi dimineața, am sunat constructorul şi i-am zis hai! La treabă! Toate echipele!

Timp de şase ani, Claudiu Banu a muncit pentru visul său. A fost preotul care a sfințit locul. Cu rugaciune şi munca. A fost șef de șantier, preot în biserică, tată acasă pentru copiii lui şi părinte de suflet pentru copiii altora.

"Am avut toată nădejdea în Dzeu și Dzeu va face această lucrare și a făcut-o. Noi, oamenii, suntem unelte, suntem mesageri ai lu Dzeu şi niciodată să nu închidem ușa sufletului", a spus părintele Claudiu Banu.

Claudiu Banu, preotul care înmulțește binele în comunitate

În urma cu patru luni, visul lui s-a împlinit. Așezământul social cu 9 garsoniere și 3 apartamente, mobilate şi dotate complet, cu living, bucătării şi locuri de joacă şi-a primit primii copii împreuna cu mamele lor. Femei care au suportat abuzuri de neînchipuit şi care au cerut ajutorul părintelui pentru a-şi salva copiii.

Reporter: Femeile care vin aici care e povestea lor?

Preotul Claudiu Banu: Dramatică. Sunt preot şi am auzit multe la spovedanie, însă de când a deschis centrul am auzit niște povesti care mi-au sfâșiat sufletul. Femeie batjocorită de soț într-un fel în care nu poate concepe mintea unui om.

„Erau copiii stresați. Mami,vine tati băut, mami, face tati scandal. Şi pentru ele am plecat! Am lăsat totul, pentru liniștea copilului… nu contează", spune o femeie care stă în așezământul social.

Mamele pot sta aici cât vor. Nu plătesc nimic şi au hrana asigurată. Au chiar şi un cabinet medical şi un psiholog să le sprijine. Sunt ajutate să-și caute un serviciu și încet, încet să-și ia înapoi viața pierdută... sub pumnul soților violenți.

„Se vindeca acele, răni, să știți, se vindecă. Văd schimbări, au început să râdă, au început sa zâmbească. Efectiv ne prăpădim de ras. Spune unul câte o snoavă şi nu ne mai oprim din râs. Avem aici o pustoaică care mereu arde mâncare", mai spune preotul Claudiu Banu.

În casa construită de părintele Banu, copiii au găsit mai mult decât liniștea şi căldura unui cămin. Şi-au regăsit copilăria.

A încălțat mii de copii şi le-a îndulcit Crăciunul

În fiecare săptămâna, părintele aprovizionează centrul cu tot ce e nevoie pentru mame şi copii. Lângă el sunt oamenii-îngeri, așa cum îi numește preotul pe cei care dăruiesc.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al oamenilor! Să știți că oamenii fac minuni! Oamenii sunt adevărații îngeri, Dumnezeu îi trimite pe pământul asta şi mă gândesc acum la fiecare om care a ajutat în proiectul asta, cu puțin sau cu mai mult", a spus părintele Claudiu Banu.

Şi părintele e un astfel de om. În dimineața în care ne-a primit la Așezământul social Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare din Constanta, pregătise împreună cu voluntarii cadouri de Crăciun pentru 2000 de copii din 12 sate sărace.

„Cel mai important lucru știți care e? Să impulsionezi oamenii să facă lucruri bune. Aici avem constructori, oameni de la firma de pază, studenți, navigatori, tot felul de oameni. Faptul ca îi unești să facă lucruri bune, mare lucru! Şi mare bucurie când vezi fetele copiilor sărmani că zâmbesc, se bucură, te încearcă așa o emoție aparte", mai spune părintele.

Preot, muncitor pe șantier şi şoferul caravanelor sociale

Părintele Claudiu Banu e omul care iți face ziua frumoasă, de cum îl întâlnești. Are pentru fiecare un zâmbet, o îmbrățișare, o vorbă bună. Când ești în preajma lui nu ai cum să nu te molipsești cu bunăvoință.

„Suntem îndatorați, îndatorați în sensul că de acum să facem şi noi mai mult, să punem har peste har şi dar peste dar. Cu siguranța, cei mai bucuroși sunt copiii care așteaptă cu drag", a mai spus preotul Claudiu Banu.

Pe drumurile noroioase din satele sărace de la malul marii, caravana dulciurilor s-a oprit în poarta fiecărei biserici. Acolo unde a poposit, preotul a dăruit fiecărui copil şi o vorba caldă sau un sfat părintesc.

„Să fiți întotdeauna buni ascultători de părintii voștri, care fac mari eforturi să vă facă mari… Să le spuneți în fiecare zi ca îi iubiți", spune părintele Claudiu Banu.

Şi, în timp ce a străbătut satele, în ajunul Crăciunului, aducând bucurie copiilor, preotul Banu a pus în mișcare şi alte proiecte de suflet. O caravană pe luna e deviza lui. Luna trecută, preotul din Constanta a încălțat peste 2000 de copii. Pentru unii dintre ei au fost primele ghete călduroase de iarna.

„Sunt doar un mesager al lui Dumnezeu"

Până şi în pridvorul bisericii Sfântul Mina din Constanţa, unde slujește preotul Claudiu Banu, e loc de daruri pentru cei care vin să se închine.

Şi, dacă vă gândeați că a făcut destule pentru semenii săi, preotul are multe planuri. După sărbători, vrea să împartă mâncare oamenilor sărmani. Tot la sate, și tot cu dubele prin noroi. Pentru că „Foamea nu are sărbătoare”, spune părintele. Apoi, vrea să construiască un spital pentru copii şi un așezământ pentru bunicii singuri.

Nu are bani nici pentru următoarele 2 proiecte. Doar forță, încredere şi dorință de a ţine pasul cu voia lui Dumnezeu.

"Eu știu că din nimic nu ai cum să faci ceva! Eu sunt convins că dacă Dumnezeu voiește se va face, nu am niciun dubiu! Sper că ce vrea Dumnezeu să mă învrednicesc şi eu sa țin pasul", a mai spus părintele.

Claudiu Banu înmulțește binele şi împarte bucurie pe unde trece. Mângâie suflete, dă speranță, ocrotește şi inspira. E felul lui de a Face bine României!

"Mai departe să transmitem din generație în generație această atitudine, atitudinea unui om care vrea să facă ceva în lumea în care trăiește, amprenta pe care o lăsam să fie una pozitivă, de urmat mai departe. Eu doar strig, haideți să ajutam împreună, haideți să facem, cine simte, vine lângă mine, împreuna suntem o FORŢĂ", spune Claudiu Banu preotul care înger pentru 2000 de copii din 12 sate.

Ce spun cei care au fost ajutați de părintele Claudiu Banu, pe larg, în materialul de mai jos.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal