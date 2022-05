Dacă Finlanda va fi atacată de Rusia, toate statele UE au obligaţia de a-i sări în apărare

Această dezbatere a apărut în spaţiul public după ce oficialii de la Moscova au anunţat că armata rusă va pregăti "o surpriză" pentru ţara nordică, după ce şi-a anunţat decizia de a adera la NATO, alături de Suedia.

"Noua formă care dă arhitectura ideii de apărare colectivă în cadrul Uniunii Europene este dată de tratatul de la Lisabona din 2009. De fapt, tratatele fondatoare de la Lisabona. Acest tratat are articolul 42, punctul 7. Dacă o ţară este victima agresiunii pe teritoriul ei, toate celelalte state membre au faţă de această ţară o obligaţie de ajutor şi asistenţă cu toate mijloacele din puterea lor. `By all means in their power`. Şi `all means` înseamnă militare, economice.

Din punct de vedere al termenilor din tratat, al obligaţiilor, se pare că tratatul UE este mai puternic. Realitatea este că, dacă ne uităm la evoluţia ideii apărării europene, avem multe promisiuni, avem multe idei şi avem mai puţine realizări.

Toate ţările au obligaţia, conform tratatului - şi noi am semnat - de a ajuta ţara atacată pe teritoriul ei, cu toate mijloacele la dispoziţie", a declarat generalul Mircea Mîndrescu, la Sinteza Zilei.

Totuşi, nu poate fi vorba de declanşarea unui al treilea război mondial, este de părere generalul Cristian Barbu.

"Nu poate să înceapă ceva atât de mare pe cât ne imaginăm în această clipă. De ce? Să presupunem că Rusia ar putea să atace Finlanda. Franţa şi Polonia sprijină apărarea Finlandei. Deci nu înseamnă că a doua zi acţiunile se vor deplasa în alt spectru militar, ci vor apăra independenţa, suveranitatea, integritatea Finlandei; cum şi noi, ca membri ai Uniunii Europene, putem să participăm la acest act de apărare. Dar nu înseamnă că această acţiune de apărare se va transforma într-un război, ci este pur şi simplu un act de apărare. Nu este un război al treilea mondial", a precizat generalul Cristian Barbu la Sinteza Zilei.

Franţa şi Polonia au anunţat, joi, că vor sprijini Suedia și Finlanda dacă cele două state vor fi atacate de Rusia înainte de a obține statutul de membru NATO.