Iulia Vântur, lecţie de viaţă: "Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine"

Întrebată cât de greu i-a fost să se adapteze unei lumi noi, Iulia Vântur a spus că India i-a dat cele mai importante lecţii de viaţă.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mai am pe mine și asta este cea mai bună lecție, este lecția vieții mele.

Am învățat că mă am pe mine. Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație.

„Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut”

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință.

Mi-am urmat intuiția şi sufletul și chiar dacă, la un moment dat, devine foarte greu, cumva ajungi într-o destinație care era menită ție, o destinație de care tu aveai nevoie, o călătorie de care tu aveai nevoie.

"Avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine"

Călătoria asta pe care am făcut-o în India cu siguranță aveam nevoie de ea. Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult. Chiar și profesional, am experimentat atât de mult, am descoperit atât de mult chiar și prin experiențele astea profesionale, dar mai ales prin cele personale și așa cum spuneam: avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine, despre viață, despre oamenii din jur și înveți, de fapt, cum să îţi manageriezi viața, de fapt.

Eu știam că pot, dar pentru părinții mei, una la mână pentru că sunt singurul copil, sunt fată și sunt într-o țară străină, la ei grijă e și mai mare", a spus Iulia Vântur.

Cariera profesională a Iuliei Vântur a început la o televiziune din Iași, apoi la pupitrul știrilor de weekend de la Pro TV. Marea mutare și marele salt din cariera ei s-au produs însă în 2006, când Iulia a devenit prezentator al show-ului "Dansez pentru tine" alături de Ștefan Bănică.

La mii de kilometri distanță de București, la Bollywood, Salman Khan este deja unul dintre cei mai de succes actori ai Indiei, dar și cel mai râvnit burlac. Forbes l-a inclus încă din 2015 în lista celor mai bine plătite 100 de celebrități din lume având câștiguri de peste 37 de milioane de dolari.

Presa internațională a scris că drumurile celor două vedete, Iulia Vântur și Salman Khan, s-ar fi întâlnit în 2011 la un festival de film din Dublin, unde actorul și producătorul indian își promova o peliculă.

Apoi, Iulia Vântur a plecat în India pentru ca un an mai târziu să fie inclusă în proiectele cu bătaie lungă la Bollywood. În 2013, Salman Khan a vizitat și el România, unde a filmat câteva secvențe dintr-un proiect cinematografic.

În 2014 a fost consemnat oficial debutul Iuliei Vântur ca actriță pe meleagul indian, fiind distribuită în pelicula "O teri". Este momentul în care presa vorbește despre ea la superlativ. De atunci, românca a interpretat piese atât în engleză cât și în hindi.

În 2019 a străbătut America pentru concerte în Los Angeles, New Jersey și Dallas. Iulia spune că muzica ocupă un loc important în viața ei și că a trăit în ultimii 10 ani cât pentru o viață. Zilele ei s-au împărțit tot timpul între muzică și film.

