Prof. dr. Vlad Ciurea dezvăluie secretul tinereţii creierului. Primul lucru pe care îl face în fiecare dimineaţă

Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, specialist în Neurologie, spune că secretul tinereţii creierului este în tot ceea ce facem, încă de la prima oră a dimineţii.

"Să nu uităm optimismul! În primul rând trezire de dimineață. Mâine tot la 5:30 mă trezesc(...). La 6:30 încerc să părăsesc domiciliul, să plec spre serviciu. Trec prin Piața Victoriei. E liniște.(...)

Contează enorm deschiderea geamului cu primele raze de soare. Beau două pahare de apă de dimineață, la temperatura camerei. (...) Mănânci ceva. După aceea vine cafeaua ca un fel de răsfăț", a spus Vlad Ciurea la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, 6-7 ore de somn sunt suficiente la vârsta sa pentru a se reface creierul dar la un copil e nevoie de mult mai multă odihnă.

"Tot timpul spun că în bătrâni se spunea că ne culcăm cu găinile și ne trezim cu cântatul cocoșului. Ei știu foarte bine", a mai spus medicul Alexandru Vlad Ciurea, luni seară, la Antena 3 CNN.

Profesorul Vlad Ciurea spune că s-a luptat cu depresia în urmă cu câţiva ani.

Întrebat cum a jonglat atunci cu optimismul de acum, Vlad Ciurea spune că s-a autoeducat.

Vlad Ciurea: "Creierul meu s-a clătinat"

"M-am autoeducat. Am vorbit tare, dar m-am plimbat așa de nebun și așa am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate. Trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies!

Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem.

Și munca m-a scos. Munca m-a scos din impas", a dezvăluit Vlad Ciurea, recent, la Antena 3 CNN.