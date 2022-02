Român blocat în mijlocul războiului, în Kiev: "O bombă a căzut chiar lângă blocul meu"

Românul lucrează pentru o companie multinaţională şi se află, în prezent, în Kiev.

"A fost linişte până acum şi acum au început să tragă în sudul Kievului. De obicei trăgeau din nord. Văd un pic de fum. Vin în rafale, nu este o chestie continuă.

În seara asta e foarte ciudat. În ultimele două zile erau bombe constant, în fiecare seară. Dar în seara asta este ciudat, nu sunt bombe care să sune mereu. S-au auzit sirene, dar foarte puţin. Comparativ cu ieri s-au auzit doar de două ori.

Chiar am început să mă preocup de ce nu se aud sirenele şi astăzi când am fost în buncăr chiar m-am speriat. Eram foarte relaxat, nu s-a auzit sirena şi a venit o bombă chiar lângă blocul meu şi atunci chiar m-am speriat. Am coborât în buncăr pentru prima oară.

Eu lucrez lângă gară. Nu pot să văd ce damage a făcut bomba. Pot să îmi dau seama după zgomot, înainte se auzeau mult mai mult în surdină, toate bombele, iar acum pare că se apropie, e mult mai violent sunetul", a declarat Alex la Sinteza Zilei.