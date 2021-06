Selly, 3 milioane de abonați pe YouTube în 8 ani: „Au fost situații în care mi-am compromis starea de bine”

„Cu cât rește publicul, cu atât e mai greu să mulțumești pe toată lumea. Când ai 3 milioane de abonați, automat o să dezamăgești mai mulți oameni decât atunci când aveai 100.000. E evident o responsabilitate aici. E evidentă și dorința de a vorbi și subiecte serioase, de a-mi împărtăși opinia despre anumite subiecte. Eu, la bază, de ce am intrat în treaba asta... Întotdeauna mi-a plăcut să fac oamenii să râdă, de când eram mic. Mi-au plăcut multe lucruri. Mi-aș fi dorit să fiu prezentator TV, regizor, cameraman, dar, la bază, mi-am dorit foarte mult să fac omul să râdă.

Ce fac eu acum la 3 milioane (n.r.- abonați), e ceea ce am făcut și la 2 milioane. Scopul meu principal e să fac omul să se simtă bine. Mie mi se pare că dacă un om, un copil, un tânăr se uită la tine și a avut o zi proastă și tu, printr-o glumă, printr-o farsă, printr-o măscăreală, reușești să îi faci măcar un pic ziua mai bună, ăsta nu e lucru puțin. Mie asta îmi place să fac.

E foarte important să găsești echilibrul ăsta între amuzament, entertainment, dar din când în când să îți aduci aminte și să vorbești direct cu ei, pe subiecte serioase. Întreaga dilemă a oricărui creator, artist este asta: Fac ce vrea publicul sau fac ce vreau eu. Cel mai important e să găsești balanța aia. Să livrezi publicului ce vrea să vadă, dar tu să rămâi tu, să rămâi autentic. Niciodată să nu faci ceva ce nu te reprezintă pe tine. Cred că și eu am videoclipuri care nu mă reprezintă neapărat, din dorința de a oferi publicului lucru spectaculoase, lucruri pe care le vor.

Care sunt regretele lui Selly și ce compromisuri a făcut

Cred că au fost situații în care am compromis poate starea de bine sau odihna sau au anumite stări de genul ăsta. Au fost momente în care a fost foarte multă presiune, însă compromisuri masive nu cred că am făcut. Vreau să fiu aici, pe YouTube, să crezi conținut. Iubesc ideea și gândul că am un canal de comunicare cu oamenii.

Faptul că e o comunitate care este vie, oameni care se cunosc între ei, chiar e un nucleu de faini foarte strâns acolo, asta îmi place. Noi nu suntem nu suntem un business, nu suntem o companie, noi suntem oameni, noi ne afișăm în fața publicului. Eu sunt Andrei, cu bune, cu rele, cu greșeli, cu reușite și atunci e important să știi că ai lângă tine niște oameni care te susțin și atunci când îi faci fericit, și atunci când îi dezamăgești.

Despre aniversarea controversată de ziua sa

Regret că am dat un exemplu prost, încălcând legea. Eu cred că legea, într-o țară, indiferent că îți place sau nu, indiferent dacă e proastă sau nu, pentru că eu consider că legea în situația aia nu e una foarte ok gândită, trebuie să o respecți. Când mi-am făcut ziua de naștere, gândul meu a fost: Cum ne asigurăm că nu există niciun pericol? (...) M-am gândit să ne asigurăm că nu există un pericol real aici ca cineva să se infecteze. Nu ne-am fi sorit asta niciodată, mai ales că aveam un bun prieten acolo și soția lui era însărcinată.

Noi am testat pe toată lumea. Am rugat pe toți să își ia teste, să vină cu testele făcute, iar testele au fost negative. Din punctul ăsta de vedere, petrecerea în sine eu nu pot să o regret, pentru că, în primul rând, ne-am simțit foarte bine și, în al doilea rând, nu a fost nimeni infectat după aceea, nu a fost niciun caz de COVID. (...) Greșeala a fost că legea e lege și trebuie să o respecți”, a spus Selly, în exclusivitate, la Antena 3.

