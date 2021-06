Verdictul lui Mircea Badea. Cine este vinovat, de fapt, în cazul morții pilotului luat de viitură

"La întrebarea cine este vinovat de moartea pilotului, vinovată este viitura. Vinovată, în ultimă instanță, în mod realist, e viitura. Că dacă nu venea viitura nu se întâmpla nimic nici cu el, cum nu s-a întâmplt nici cu cei de dinaintea lui. Acum, că autoritatea lu' pește putea să întrerupă concursul... putea. Absolut că putea, dar pilotul respectiv fiind major și vaccinat și practicând acest gen de sport, el a mai văzut de nenumărate ori tot felul de situații, că nu ajungi campion național netrecând prin foarte multe situații. Și ca atare, fiind major, vaccinat și experimentat, nefiind un copil, nefiind prima dată, fiind ditamai campionul național cu discernământ, a luat propriile decizii. La fel cum au luat și cei care au trecut înaintea lui.

Doar că cei care au trecut înaintea lui, din fericire nu au pățit nimic - din păcate, s-a întâmplat nenorocirea cu viitura. După părerea mea, răspunsul la întrebarea cine e vinovat de moartea pilotului, viitura e vinovată. Că putea autoritatea, oricare ar fi ea, să întrerupă evenimentul? Putea. Dar, ați văzut că și în comunicatul respectiv se spune foate clar că toți cei care participau știau. Să nu tratăm niște piloți profesioniști, care sunt la o competiție profesionistă, prin natura ei foarte periculoasă, ca pe niște copii, că nu sunt copii. Ar fi nedrept pentru ei, pentru piloți, să fie tratați ca niște copii", a spus Mircea Badea.

Vă reamintim că pilotul de off-road Adrian Cernea și-a pierdut viața în urma unui tragic accident la Slănic Moldova după ce mașina sa a fost luată de viitură la trecerea unui râu. Copilotul său a reușit să iasă din mașina luată de ape, dar Adrian Cernea a rămas captiv în mașină. Competiţia a fost oprită, iar Federaţia a deschis propria anchetă pentru a se stabili cauzele producerii tradegiei.

„Cu durere în suflet anunţăm faptul că pilotul de off road, fost campion naţional, Adrian Cernea a decedat astăzi, în timpul unei etape naţionale de off road, care are loc la Slănic Moldova. Echipajul format din Adrian Cernea şi copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme, moment în care au fost surprinşi de o viitură. Maşina de concurs a fost luată de ape. Alex Tache a fost salvat în ultima clipă, însă Adrian Cernea a rămas blocat în maşina luată de ape, conform membrilor Comisiei Naţionale de Off Road, prezenţi la Slănic Moldova”, a transmis Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

Potrivit Federaţiei, concursul a fost întrerupt imediat şi, în încercarea de salvare a pilotului, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la faţa locului, cât şi cu echipaje ISU.

„Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos. Încă din momentul în care a primit primele informaţii privind dispariţia lui Adrian Cernea în ape, Biroul Executiv al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv s-a întrunit de urgenţă şi a deschis o anchetă pentru a vedea în ce circumstanţe s-a produs tragedia. Membri ai Comisiei de Off Road au informat familiile imediat după ce s-a aflat de momentul viiturii şi s-a păstrat legătură în permanenţă”, a mai precizat Federaţia.

