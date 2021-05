Victor Ponta, despre adopţia Mariei: "Am făcut cel mai bun lucru pe care puteam să-l facem vreodată"

Întrebat de jurnalistul Cătălina Porumbel cât a durat procesul de adopție al Mariei și dacă îşi reproșează că, atunci când a fost premier al României, nu a făcut mai mult pentru a facilita legea adopţiei, Victor Ponta a precizat că s-a gândit la asta în momentul în care a iniţiat procesul de adopţie şi a realizat cât de complicat este.

„Da, e foarte corectă întrebarea. Când ne-am lovit noi, Daciana și cu mine... A durat aproape un an și jumătate. Și tot timpul vorbeam cu o colegă deputat, care și ea a adoptat, și îi ziceam cum de nu am schimbat legea, cum de e așa de întortocheată, pentru că, până la urmă, este interesul unui copil de a veni alături de familie. Nu am știut până m-am lovit că e atât de complicat”, a spus Victor Ponta la Antena 3.

„Am făcut cel mai bun lucru pe care puteam să-l facem vreodată”

„Maria împlinește un an alături de noi săptămâna viitoare. Și toată familia consideră că am făcut cel mai bun lucru pe care puteam să-l facem vreodată”, a mai spus Victor Ponta.

Pe 25 decembrie 2020, Cuplul Victor Ponta și Daciana Sârbu anunţau că au devenit părinți pentru micuța Maria.

„Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos şi neaşteptat, viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie în care mai vine un copil", scria Daciana Sârbu, pe pagina de Instagram.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal