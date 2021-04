Iulian Capsali, unul dintre liderii protestatarilor din Capitală, despre Foişor: "E o demenţă! Numai un psihopat putea decide aşa ceva"

Întrebat cum vede situația pacienților de la Spitalul "Foişor", unii din ei recent operați, care au fost evacuați de urgență din unitatea medicală pentru a fi transportat în spital suport COVID-19.

El a apreciat situaţia ca fiind un "act scelerat, o demență" şi consideră că numai un "psihopat putea lua o asemenea măsură", având in vederea starea de sănătate precară a pacienților proaspăt operați şi evacuați cu perfuzii în pijamale, noaptea în stradă, pentru a fi preluați de rude, care nu au pregătire medicală, şi îngrijiți acasă.

Numai un psihopat putea lua o asemenea măsură

„Când aud cuvântul onoare din arcul guvernamental, așa mă apucă un râs sardonic, pe care îmi e greu să îl opresc. Chiar și cel care îi cere onoare mi se pare amuzant. Dacă e să ne referim strict la Foișor este un act scelerat, o demență. Numai un psihopat putea lua o asemenea măsură. Dacă scoți oamenii afară noaptea, pe un frig destul de pătrunzător, erau patru cinci grade afară, unii dintre ei proaspăt operați. Am văzut oameni cu branule, sau de aparate de control.

Eu am participat la multe, de la revoluție dar aşa ceva nu am văzut

Să scoți așa oamenii în stradă este ceva care depășește orice fel de limită. De asta folosesc cuvinte mai tari. După aia să spui că totuși nu au murit cei care au fost scoși. Nu știm încă! Poate să facă tromboze, sau să sufere alte accidente, în timp. Este ceva de neimaginat ce am putut să văd. Eu am participat la multe, de la revoluție dar aşa ceva nu am văzut", a spus Iulian Capsali, unul din liderii protestatarilor din Capitală la Antena 3

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal