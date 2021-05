Judecătorul Mădălina Afrăsinie, după vindecarea de COVID-19: "Nu mă vaccinez. Nu m-au convins"

Întrebată de realizatorul emisiunii "Subiectiv", Radu Dumitrescu dacă a crezut în existența COVID-19, judecătorul Mădălina Afrăsinie a spus că atât ea şi familia ei au fost conștienți că există o posibilitate să ia virusul, ceea ce s-a şi întâmplat. Despre experiența COVID spune că i-a lăsat un gust amar, mai ales că a trecut prin două unități medicale, la una din ele fiind tratată cu nepăsare de către medici.

„Am fost conștientă că mai devreme sau mai târziu o să îl facem. Habar nu am unde m-am infectat, chiar dacă am respectat toate măsurile. Experiența COVID mi-a lăsat un gust amar până am ajuns în Balș. După ce am fost externată cred că am ieșit mult mai pornită împotriva nedreptăților pentru că, am văzut oamenii când erau tratați. Am văzut acea lipsă de empatie în spital, la Spital Universitar unde am stat două zile.

„Medicii de la Matei Balş au făcut minuni cu mine și cu soțul meu”

Balș a fost gura mea de oxigen. Îmi pare rău că nu le știu fețele celor care m-au îngrijit, ca să le pot mulțumi, pentru că oamenii au făcut minuni cu mine și cu soțul meu.

La Universitar mi-au pus tubul de oxigen în brațe, într-un căruț cu rotile. Aşa am fost la radiografie și la tomograf. Dacă scăpam tubul ală din mână, dacă picam eu, la cât îmi era de rău mi-a fost?

Reproșez faptul că nimeni nu ne-a întrebat: ce reacții au avut oamenii aceștia după ce au scăpat de boală. În afară de a discuta cu medicul de familie, nimic altceva.

„Nu mă vaccinez, mai aștept. Nu m-au convins”

Nu o să mă vaccinez. O să fac test, dacă asta este singura variantă de a pleca din ţară. Nu mă vaccinez, mai aștept. Nu m-au convins. Nu m-a convins graba cu care au scos acest vaccin, faptul că doar s-au limitat la vaccin, fără a se căuta alte tratamente. Nu simt nevoia să fiu parte din acest experiment, aștept încheierea părții de studii clinice.

Unii colegi sunt de acord cu mine, chiar dacă nu au trecut prin boală, alții care susțin vaccinarea și spun că tocmai eu sunt cea care mă opun și eu am explicat că, încă mai am dreptul să aleg ce fac cu corpul meu", a mai spus judecătorul Mădălina Afrăsinie la Subiectiv.

