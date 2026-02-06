O explozie a spulberat o moschee în Pakistan. Autoritățile anunță zeci de morți și peste 100 de răniți

Exteriorul moscheii din Islamabad, unde a avut loc explozia soldată cu numeroase victime. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în urma unei explozii la o moschee șiită din capitala pakistaneză Islamabad, transmite presa internațională, care citează oficiali locali și notează că e posibil ca bilanțul victimelor să crească în orele următoare.

Deflagrația a avut loc la moscheea Khadija Tul Kubra, în zona Tarlai Kalan din sud-estul Islamabadului, în timpul rugăciunilor de vineri.

Autoritățile au precizat că 169 de persoane au fost transferate la spital după ce echipele de salvare au ajuns la locul tragediei.

Cauza exploziei nu a fost stabilită imediat, a spus Taqi Jawad, purtătorul de cuvânt al poliției din Islamabad.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, și-a exprimat "profunda suferință" în urma carnagiului de la moschee.

În noiembrie anul trecut, un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer la intrarea în Complexul Judiciar al Districtului Islamabad, ucigând cel puțin 12 persoane și rănind zeci de persoane, amintește presa internațională.