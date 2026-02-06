Românul acuzat în Italia de două crime a încercat să evadeze cu o scară făcută din cearșafuri și cozi de mătură

Ucigașul Denisei a mărturisit că a mai omorât o femeie, tot româncă, anul trecut. Foto: Facebook

Vasile Frumuzache, fostul agent de securitate român, în vârstă de 32 de ani, acuzat că a ucis două prostituate în Pistoia și Prato, şi-a plănuit în detaliu evadarea, probabil timp de săptămâni întregi. Noile dovezi şi detalii apărute arată că nu a fost un act spontan, însă chiar dacă a fost atent pregătit rezultatul nu a fost cel pe care în aștepta.

Românul şi-a plănuit evadarea din închisoarea Sollicciano din Florența până la ultimul detaliu. Probabil a lucrat săptămâni întregi, în liniștea celulei sale, pentru a construi scara pe care avea să o folosească pentru a trece de zidul închisorii. Este vorba despre o construcţie minuțioasă, lungă de aproape cinci metri, cu cearșafuri înnodate și trepte făcute din mânere de mătură, relatează Corriere della Sera. În vârf se afla un harpon făcut din bucăți de metal scoase din ramele ferestrelor din celula și baia sa. De la sosirea sa la închisoarea Sollicciano în iunie anul trecut, Frumuzache se află în izolare la infermerie.

Tentativa de evadare

Miercuri dimineață, la ora 9:40, în timpul unei patrulări perimetrale, un ofițer de poliție al închisorii a observat scara rudimentară rezemată de peretele închisorii. La scurt timp după aceea, l-a văzut pe deținut coborând şi a dat alarma. Frumuzache a încercat să deschidă portiera mașinii ofițerului, apoi a încercat să-i ia pistolul. Era agitat și rostea fraze incoerente: „Sunt mai puternici decât noi. Dacă ne prind, ne vor omorî pe toți”, a strigat acesta în timp ce încerca să agațe harponul de gardul exterior.

În buzunar, Frumuzache avea o scrisoare de la soția sa în care aceasta își reafirma dragostea pentru el, opt plicuri și opt coli de hârtie, o fotografie de familie, un ceas de plastic, un cuțit rudimentar lung de 25 de centimetri, o geantă mică, o căciulă de lână tip cagulă, un aparat de ras electric și o foaie de hârtie cu nume, adrese și numere de telefon. Acestea sunt verificate pentru a vedea dacă a avut complici.

Această tentativă de evadare, însă, potrivit avocatului său Diego Capano, ar putea dezvălui anumite aspecte ale lui Frumuzache. „Procedural vorbind”, a precizat acesta, „pentru mine și pentru apărare, nu reprezintă niciun beneficiu. Dimpotrivă, chiar opusul. Dar dacă fiecare act trebuie raționalizat, acest gest, săvârșit în ajunul procesului, confirmă că este vorba despre o persoană probabil cu o psihică extrem de controversată și problematică”.

Prima şedinţă de judecată

La audierea din fața instanţei, procurorii din Prato au fost prezenți pentru acuzare. Doar avocatul apărării lui Frumuzache, Diego Capano, a fost prezent în sala de judecată. Inculpatul s-a conectat prin videoconferință de la penitenciarul Sollicciano. Acesta a privit în jos pe tot parcursul audierii, uneori sprijinindu-și capul în mâini, poate într-un gest de disperare.

Administrația închisorii din Sollicciano a solicitat transferul său, considerându-l periculos. „Nu există spații adecvate pentru a-l găzdui în penitenciar”, a scris directoarea din Sollicciano în raportul său, inclus acum în dosarul procesului în curs. La acestea se adaugă „deficiențele structurale răspândite care afectează condițiile generale de securitate”, așa cum a scris comandantul poliției închisorii.

O a treia victimă?

Între timp, raportul de expertiză arhivat privind telefoanele mobile ale lui Frumuzache a dezvăluit că pe 12 mai, înainte de uciderea Denisei, Frumuzache contactase o altă prostituată. În telefonul românului au fost găsite fotografii cu ambele femei ucise, preluate de pe site-uri internet pentru adulți.

Anchetatorii încearcă să înţeleagă în acest moment dacă românul a avut complici şi în comiterea faptelor, pistă deja vehiculată, şi dacă mai sunt şi alte victime.