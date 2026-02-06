Pandora trece de la argint la placarea bijuteriilor cu platină, din cauza exploziei prețurilor la metale prețioase

Brățări Pandora. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pandora a anunțat că va înlocui utilizarea argintului în unele dintre colecțiile sale cu bijuterii placate cu platină, ca urmare a unei creșteri dramatice a prețurilor, transmite BBC.

Prețul argintului s-a dublat în ultimul an, iar alte metale prețioase au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative.

Directorul general al Pandora a declarat că obiectivul nu este ca toate bijuteriile să fie placate cu platină, însă argintul va reprezenta doar aproximativ 25% din oferta companiei, întrucât se dorește reducerea expunerii la acest metal, având în vedere volatilitatea recentă a prețului.

Firma daneză, unul dintre cei mai mari retaileri de bijuterii din lume, produce în prezent majoritatea bijuteriilor sale din argint.

Pandora va folosi aliajul metalic Evershine

Deși platină este mai scumpă decât argintul pe uncie, Pandora spune că va crea un aliaj care să facă utilizarea sa mai accesibilă.

Compania a precizat că, în timp, părți din colecțiile sale din argint vor fi înlocuite cu bijuterii placate cu platină, folosind propriul său aliaj metalic numit Evershine, pe care îl folosește deja pentru produsele sale placate cu aur.

„Pandora a fost întotdeauna inteligentă în marketing”, a declarat istoricul de bijuterii Vivienne Becker.

„Platina are, evident, o imagine elitistă, așa că oamenii vor păstra senzația de valoare și prețiozitate,” spune ea, chiar dacă este vorba de un aliaj.

Ea adaugă că există o tendință a consumatorilor către metale albe în bijuterii, pe măsură ce prețul aurului crește.

Noua gamă Pandora placată cu platină se va lansa în 2026

Pandora a precizat că va introduce noua gamă placată cu platină în 2026, înainte de a o extinde pe scară largă.

Pe termen scurt, compania va apela la terți pentru placarea bijuteriilor cu platină, urmând ca procesul să fie mutat ulterior în facilitățile sale din Thailanda și Vietnam „cu scopul de a reduce expunerea la argint și sensibilitatea la fluctuațiile materiilor prime în timp”.

În rezultatele sale financiare, Pandora a declarat că dorește ca trecerea la platină să fie finalizată până în 2028.

Compania afirmă că platină „oferă performanță îmbunătățită pentru purtarea zilnică comparativ cu argintul”, iar testele proprii cu consumatori arată că oamenii au „un grad ridicat de acceptare” pentru acest metal rezistent.

Directorul general, Berta de Pablos-Barbier, a declarat pentru Financial Times că, în calitate de „brand de bijuterii foarte dorit”, este „foarte frustrant” ca Pandora să fie considerată o companie care se ocupă doar cu argint, adăugând că își dorește ca brandul să nu mai fie „atât de legat” de un singur material.

Prețul argintului a atins niveluri record în ianuarie 2026

Prețul argintului, principala materie primă a Pandora, a atins niveluri record în ianuarie, înainte de a scădea, dar rămâne mai ridicat decât anul trecut. Compania spune că această creștere bruscă a avut un „impact temporar asupra câștigurilor”, reducând profitul.

Firma este bine cunoscută pentru brățările sale cu charm-uri și este prezentă în mall-uri de lux din întreaga lume.

Metalele prețioase, precum aurul și argintul, au crescut recent deoarece investitorii caută active sigure în contextul incertitudinilor geopolitice, deși există mai mulți factori care influențează prețul argintului decât al altor metale.

„Argintul este legat de sănătatea economică globală. Este utilizat în fabricarea de echipamente electronice și medicale, panouri solare și baterii, ceea ce înseamnă că cererea industriei pentru acest metal fluctuează în funcție de ritmul creșterii economiei mondiale,” explică Danni Hewson, șefa departamentului de analiză financiară la AJ Bell.

„Considerat minereu critic de către SUA la sfârșitul anului trecut, prețul a sărit în ianuarie după ce China și-a restricționat exporturile, ceea ce a determinat investitorii să se întrebe despre impactul asupra aprovizionării globale deja tensionate,” adaugă ea.