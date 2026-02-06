Florin Jianu, după negocierile dintre sindicate și premier: „Ministerul Economiei propune vouchere de vacanță de 800 de lei”

Jianu a mai precizat că mediul de afaceri are nevoie de Fondul de Garantare pentru IMM-uri / Foto: Antena 3 CNN

Premierul Ilie Bolojan a avut discuții, vineri, cu sindicatele și patronatele în Consiliul Național Tripartit pe pachetul de relansare economică. Florin Jianu, preşedintele IMM România, a declarat după încheierea ședinței că Ministerul Economiei propune vouchere de vacanță de 800 de lei fără să mai fie obligatorie cheltuiala de 800 de lei din partea beneficiarului. El a mai atras atenția că pachetul de relansare are un impact redus, estimând că doar 200-300 de IMM-uri ar putea beneficia de programele anunțate.

„Semnalul este bun, că se discută de relansare economică. Impactul însă este limitat. Așa cum spuneam, e cam larg folosit termenul de relansare economică, pentru că nu ai cifre mari, nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Noi am făcut un calcul și am văzut că pentru microîntreprinderi, respectiv pentru IMM-uri, dacă se ating 200-300 de IMM-uri din programele prezentate astăzi de către Ministerul de Finanțe...

Un aspect important, Ministerul Economiei propune vouchere de vacanță de 800 de lei fără să mai fie obligatorie cheltuiala de 800 de lei din partea beneficiarului (...).

Pe de altă parte, așa cum a fost și menționat anterior, noi considerăm că sunt și alte tipuri de măsuri care nu au impact bugetar, pe care am fi vrut să le vedem cuprinse în acest pachet. Au fost câteva preluate și de la IMM Romania, cu precădere pentru microîntreprinderi, la ceea ce înseamnă pierderea calității la un moment dat.

Dacă după maxim 30 de zile nu au angajat un om, acum s-a extins termenul la 90 de zile la ceea ce însemna vânzarea unei imobilizări de peste 100.000 de euro și iar își pierde această calitate. Deci sunt câteva lucruri cuprinse acolo. Însă mediul de afaceri are nevoie de impact, de numere mari, de zeci de mii de IMM-uri impactate, așa cum a fost programul IMM Invest. Menționez faptul că astăzi am văzut o susținere pentru Banca de Investiții și Dezvoltare”, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Jianu: „Uităm de Fondul de Garantare pentru IMM-uri”

Acesta a mai precizat că mediul de afaceri are nevoie de Fondul de Garantare pentru IMM-uri.

„Spre exemplu, am menționat Ministerului de Finanțe faptul că uităm de Fondul de Garantare pentru IMM-uri, pe care noi îl avem. În egala măsură, așa cum spuneam, măsuri privind simplificarea, debirocratizarea nu costă nimic, ba din contră, simplifică viața. Și credem în continuare că dialogul trebuie dus până la capăt”, a mai declarat Florin Jianu.

În cursul zilei de vineri, au avut loc discuții între premierul Ilie Bolojan și reprezentanții sindicatelor și patronatelor, în cadrul Consiliului Național Tripartit.

Au fost analizate măsurile de relansare economică prezentate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare joi, la Palatul Victoria.

Discuțiile au loc în contextul în care premierul a afirmat că românii ar trebui să se pregătească pentru o relansare a economiei, ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate la începutul mandatului Guvernului actual.

Totodată, această întâlnire vine într-o atmosferă tensionată, pentru că în fața Guvernului au protestat recent cadrele didactice și sunt anunțate și alte greve.

De exemplu greva din administrația locală care este programată, marți. Timp de două ore nu vor lucra funcționarii cu publicul și spun cei din primării care vor fi vizați de concedieri că sunt pregătiți să intre în grevă generală.