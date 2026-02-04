Patronii din HoReCa cer revenirea la voucherele de vacanță: "Să reintrăm în normalitate. Altfel, niciun stat nu rezistă"

Patronatele din Turism cer guvernului vouchere de vacanță pentru ca industria să supraviețuiască. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sectorul turistic din România are nevoie de măsuri urgente de susţinere, printre care menţinerea voucherelor de vacanţă, înfiinţarea unui fond de garantare în turism şi asigurarea stabilităţii fiscale, susţin reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii (FPIOR), într-un comunicat citat de Agerpres.

Membrii FPIOR salută promisiunea actualului ministru, Irineu Darău, privind menţinerea TVA.

"Industria ospitalităţii are nevoie de politici publice coerente şi predictibile. Lucrăm activ la crearea unui fond de garantare dedicat turismului, care trebuie să devină operaţional în perioada imediat următoare. Susţinem voucherele de vacanţă, TVA redus şi investiţiile în infrastructura de agrement, elemente cheie pentru creşterea competivităţii şi dezvoltarea sustenabilă a turismului românesc", a precizat Florin Jianu, preşedinte IMM România.

În contextul unei stagnări vizibile a sectorului turistic în prima jumătate a anului, liderii industriei au solicitat Guvernului un set de măsuri urgente pentru evitarea unei crize structurale.

Patronii cer revenirea la voucherele de vacanță

Potrivit patronilor, datele arată clar impactul politicilor fiscale asupra turismului: statul a încasat aproximativ 23 de miliarde de euro din turism după eliminarea voucherelor de vacanţă şi majorarea TVA, comparativ cu 29 de miliarde de euro în 2024, într-un context cu TVA redus şi vouchere active.

Diferenţa de aproape 6 miliarde de euro se reflectă direct în scăderea activităţii economice şi a veniturilor bugetare, se precizează în document.

"Cu 10% din bugetul de promovare al Greciei, probabil nu vom mai avea nevoie de voucherele de vacanţă. Dar cât timp nu există o strategie de promovare, iar statul nu investeşte real în promovarea României, avem nevoie de ele ca să supravieţuim. Când vom deveni competitivi, nu va mai fi nevoie de vouchere.", a explicat Călin Cozma, preşedinte executiv FPIOR, citat în comunicat.

"Fondul de garantare în turism este necesar pentru companiile din turism, dar avem nevoie şi de programe de susţinere dedicate IMM-urilor din ospitalitate. Capitalul de lucru cu dobânzi mici este absolut necesar pentru desfăşurarea activităţii", a adăugat Călin Cozma.

La rândul său,Laurenţiu Gîdei, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a afirmat că Fondul de garantare în turism reprezintă "un instrument care României îi lipseş și pe care Germania l-a implementat de mulţi ani."

"Industria HoReCa are nevoie mai mult ca oricând de stabilitate, confort şi susţinere. Are nevoie de prevenţie, nu de sancţiuni care nu fac decât să închidă unităţi. Din asta nu câştigă nimeni", a spus Laurenţiu Gîdei.

Președinte FPIOR: Trebuie să reintrăm în normalitate. Altfel, niciun stat nu rezistă

Valentin Şoneriu, preşedinte FPIOR, a transmis un mesaj către autorităţi, subliniind necesitatea unui parteneriat real şi funcţional.

"Cred că este timpul să punem lucrurile la punct şi să ne aşezăm într-o normalitate. Statul şi mediul privat trebuie să funcţioneze în simbioză, nu să se joace de-a şoarecele şi pisica.

Mediul privat plăteşte taxe, statul le gestionează în favoarea tuturor. Altfel, vreau să spun un lucru extrem de simplu: niciun stat nu rezistă. Solicităm guvernului măsuri concrete pentru susţinerea mediului de afaceri, începând cu fondul de garantare în turism şi continuând cu facilităţi pentru capital de lucru, legislaţie flexibilă şi controale unice.

Deja prima măsură, promisiunea că nu va creşte TVA pe care a făcut-o ministrul, ne oferă prima insulă de predictibilitate din ultima vreme. Le mulţumesc colegilor mei care au avut răbdare şi care au suportat cu atâta tenacitate şocul creşterii de TVA de la 9% la 11%", a mai afirmat el.