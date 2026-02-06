Un bărbat din Craiova a mers să îşi plătească taxele cu 3 kg de monede, aduse în sticle de plastic

Tânărul a adus monede a căror valoare se ridică la 630 de lei. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Românii îşi scot banii din puşculiţe ca să îşi plătească taxele. La Craiova, un bărbat a mers să îşi achite dările către stat cu 3 kg de monede, aduse în sticle de plastic. Tânărul a spus că este o formă de protest împotriva măsurilor de austeritate care au majorat cheltuielile de trai ale românilor, dar şi pentru că este de părere că maşina i-a fost ridicată ilegal. Patru angajaţi s-au ocupat de numărarea celor 3 kilograme de monede, a căror valoare se ridică la aproape 650 de lei.

Ajuns la ghişeu, tânărul a fost întrebat de una dintre angajate cum achită taxele către stat, iar el i-a răspuns simplu: "cash". Ulterior, el a pus pe tejghea două sticle de plastic în care se aflau monede de 10 bani şi 50 de bani.

Surprinsă de gestul bărbatului, angajata i-a spus că numărarea monedelor va dura. "Da, nicio problemă" a fost replica craioveanului, care şi-a scos şi portofelul, întrucât suma pe care o avea de plătit a fost achitată şi cu bancnote de 1 leu şi 5 lei.

În ajutorul angajatei au mai venit trei colegi care au numărat monedele aflate în cele două sticle de plastic.

"Am ales acest lucru, respectiv să plătesc cu monede, în semn de protest: consider că mi-a fost ridicată cam ilegal maşina, pe lângă faptul că nici nu aveam alte posibilităţi financiare. Am strâns economiile, lucrez pe minimum pe economie", a declarat bărbatul în faţa jurnaliştilor.

Ulterior, el a mai făcut următoarele precizări: "Este vorba de 1.000 de lei, dintre care 630 de lei – în monede, iar diferenţa am avut-o în bancnote de 1 leu şi 5 lei. I-am strâns în câţiva ani de zile, că aveam o puşculiţă în care am pus în fiecare zi".

Cazul bărbatului din Craiova nu este singurul din România. Luna trecută, la Suceava un bărbat a mers să îşi plătească dările către stat cu 5 kg de monede.