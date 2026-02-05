Atenționări meteo imediate: ANM a emis Cod portocaliu de ninsori și vijelii, cu rafale și de 120 km/h. Lista zonelor afectate

Circulația poate deveni imposibilă pe traseele montane înalte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni după-amiază, mai multe avertizări nowcasting, cod portocaliu și cod galben, valabile pentru zone montane și pentru estul țării, unde sunt așteptate intensificări puternice ale vântului și condiții meteo severe.

Cod portocaliu de viscol la munte

Avertizarea este valabilă între orele 16:35 și 20:00 și vizează zonele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri din următoarele județe:

Brașov

Argeș

Prahova

Dâmbovița

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni se vor semnala ninsori însoțite de vânt puternic, cu rafale ce pot depăși 100–120 km/h, ceea ce va determina scăderea vizibilității sub 50 de metri, în condiții de viscol.

Circulația poate deveni extrem de dificilă sau chiar imposibilă pe traseele montane înalte.

Cod galben de vânt în Dobrogea

De asemenea, ANM a emis un cod galben de vânt, valabil între orele 17:00 și 23:00, pentru:

județul Constanța

județul Tulcea

În aceste zone sunt prognozate intensificări locale ale vântului, cu rafale de 50–60 km/h.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate de fenomenele meteo periculoase și să urmărească actualizările oficiale ale avertizărilor.

Alertele nowcasting emise de Administrația Națională de Meteorologie sunt avertizări de scurtă durată, valabile, de regulă, până la maximum șase ore, și vizează fenomene meteo periculoase care se manifestă sau urmează să se producă în foarte scurt timp. Acestea pot fi actualizate sau prelungite în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.