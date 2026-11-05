„A fost ca după o înmormântare”. Un afacerist român, apropiat de Trump, dezvăluie cum au primit republicanii înfrângerea electorală

3 minute de citit Publicat la 19:10 05 Noi 2026 Modificat la 19:10 05 Noi 2026

Potrivit acestuia, rezultatul alegerilor a provocat dezamăgire în rândul susținătorilor lui Donald Trump. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Marile puteri ale lumii, aliații, dar și rivalii Statelor Unite își caută pozițiile după resetarea produsă de alegerile americane de la jumătatea mandatului. Toată lumea așteaptă să vadă cum va juca Donald Trump în ultimii doi ani de mandat, cu un Congres ostil. În acest context, jurnaliștii Antena 3 CNN, Sabrina Preda și Sergiu Cora, au transmis din Palm Beach, Florida, o corespondență specială, în care au prezentat informații despre atmosfera din tabăra republicanilor și a susținătorilor președintelui american.

Cei doi au discutat cu George Pojoga, un om de afaceri român stabilit în Florida, republican convins și apropiat al administrației Trump, care a vorbit despre nemulțumirile americanilor, motivele care au influențat votul și așteptările Washingtonului în relația cu România.

Potrivit acestuia, rezultatul alegerilor a provocat dezamăgire în rândul susținătorilor lui Donald Trump, însă aceștia consideră că administrația trebuie să își adapteze prioritățile și să asculte mai atent populația.

„A fost ca după o înmormântare. Toți am fost triști, dar trebuie să nu stăm în depresie, să facem ceva, să ne unim și să demonstrăm americanilor că administrația Trump o să îi asculte. Poate că au fost ignorați puțin. Războiul cu Iranul a fost primul lucru. Trebuie să ascultăm populația”, a declarat George Pojoga.

Inflația și prețul benzinei, printre nemulțumirile care au influențat votul americanilor

Omul de afaceri român consideră că problemele economice au cântărit decisiv în opțiunile alegătorilor. În opinia sa, scumpirea benzinei și creșterea prețurilor la alimente au alimentat nemulțumirea americanilor, care nu sunt dispuși să suporte costuri tot mai mari.

„Americanii nu o să plătească 4 dolari la galonul de benzină, care vine un dolar pe litru. Ei sunt obișnuiți ca SUA să plătească mai puțin de jumătate decât Europa. Benzina costă la ora actuală aproape dublu decât a fost înainte de războiul cu Iranul. Pe americani nu îi interesează războiul cu Iranul, îi interesează prețul benzinei. Odată cu prețul benzinei a crescut și prețul pentru mâncare. Inflația a fost numărul unu printre motivele pentru care republicanii ori nu au votat, ori au votat cu democrații”, a explicat George Pojoga.

Ce așteaptă administrația Trump de la România

George Pojoga a vorbit și despre relația dintre România și Statele Unite, susținând că principalul obstacol în apropierea celor două țări este corupția. Omul de afaceri consideră că România ar putea avea o relație mai apropiată cu administrația americană dacă ar reuși să rezolve această problemă.

„Administrația Trump ar dori o Românie cu mai puțină corupție. Dacă ar fi o distanțare între România și America, ar fi corupția. Știu că se lucrează la capitolul corupție. Dacă România ar reuși să rezolve acest capitol, cred că administrația Trump și orice administrație SUA s-ar apropia de România”, a declarat acesta.

În același timp, Pojoga a amintit că Donald Trump a lăudat România pentru contribuția sa la bugetul NATO și a vorbit despre prezența românilor în echipa de angajați de la reședința președintelui american din Florida.

„Domnul Trump a lăudat mereu România că a plătit cotația de 2% pentru NATO. Domnul Trump are o dragoste foarte mare pentru România. Foarte mulți angajați de la Mar-a-Lago sunt români și sunt cei mai buni angajați pe care îi are la Mar-a-Lago”, a afirmat omul de afaceri.

George Pojoga, membru al celui mai mare club pro-Trump din SUA

Legătura sa cu cercul susținătorilor președintelui american este una directă. George Pojoga a povestit că, atunci când Donald Trump se află la reședința sa din Mar-a-Lago, el este unul dintre cei care conduc mașinile echipei prezidențiale.

„Este o onoare pentru un emigrant, legal, bineînțeles, să ajungi să conduci o mașină din anturajul domnului Trump. Sunt singurul emigrant care face asta”, a spus acesta.

Omul de afaceri face parte și din Grupul 47, pe care îl descrie drept cel mai mare club pro-Trump din America. Organizația are aproximativ 3.000 de membri, iar scopul său este susținerea administrației și a candidaților sprijiniți de președintele american.

„Suntem cam 3.000 de membri. Singurul motiv este să susținem administrația Trump și pe candidații pe care președintele îi susține”, a explicat George Pojoga.