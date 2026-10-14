A luat foc pădurea Amazonului iar Super El Niño amplifică dezastrul. Incendiile au fost puse intenționat, spun autoritățile

2 minute de citit Publicat la 22:28 14 Oct 2026 Modificat la 22:29 14 Oct 2026

Incendii în pădurea amazoniană. Foto: Getty Images

Fenomenul Super El Niño, schimbările climatice și activitatea oamenilor au dus la o creștere alarmantă a incendiilor în statul brazilian Amazonia în această lună. Pompierii se luptă să stingă incendiile al căror fum îi sufocă pe locuitori și provoacă anularea evenimentelor în numeroase orașe, relatează Reuters.

Amazonia este cel mai mare stat federativ al Braziliei, fiind situat în regiunea de nord-vest a țării. Ocupă o suprafață de peste 1,5 milioane de kilometri pătrați, având o suprafață mai mare decât Franța, Spania și Germania la un loc.

Acolo se află o mare parte din bazinul fluviului Amazon. Regiunea este acoperită aproape în întregime de pădurea amazoniană, cea mai mare pădure tropicală din lume.

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Incendiile în Amazonia au crescut în octombrie cu 253% față de anul trecut

În primele două săptămâni ale lunii octombrie au fost semnalate 1.679 de incendii în statul Amazonia, ceea ce înseamnă o creștere de 253% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor din sistemul de supraveghere național.

Focurile, în legătură cu care autoritățile suspectează că au fost declanșate intenționat, au generat nori uriași de fum și au declanșat stări de urgență în cel puțin 36 de municipalități, după ce localnicii s-au plâns de probleme respiratorii.

„Situația noastră este critică”, a declarat Luiz Rios, un fermier pensionar din municipalitatea Autazes. El spune că are dificultăți în a respira noaptea, iar fața i s-a umflat din cauza aerului poluat.

Poluarea cu fum cauzată de incendii a dus la anularea evenimentelor în aer liber din Manaus, capitala statului și casa a peste 2 milioane de locuitori. Aici, școlile publice s-au închis miercuri.

Super El Niño contribuie la dezastrul din Amazonia

Lunile august și septembrie sunt, de obicei, cele în care vremea uscată atinge apogeul în Amazonia: incendiile devin mai greu de controlat înainte de debutul sezonului ploios, așteptat să tempereze într-o anumită măsură calamitățile.

Anul acesta, însă, ploile nu au adus ușurarea așteptată de localnici. Fenomenul Super El Niño, estimat să devină cel mai puternic înregistrat vreodată, și schimbările climatice sunt indicate de oamenii de știință și de oficiali drept factori care agravează situația.

„Stresul hidric și stresul termic lovesc cu o intensitate extremă, generând o situație potențial periculoasă care, agravată de activitatea umană, amenință această biodiversitate, sănătatea oamenilor și productivitatea acestor terenuri”, a declarat Carlos Durigan, geograf la Institutul de Cercetare a Mediului din Amazonia.

Guvernul federal și apărarea civilă din Brazilia au trimis aeronave și echipaje de pompieri în Amazonia, în ultimul weekend, pentru a aduce flăcările sub control.

Ministrul brazilian al Mediului, João Paulo Capobianco, a survolat statul, duminică, și a observat incendii în interiorul ariilor protejate. Instituția sa spune că e vorba de focuri puse intenționat, pentru a deschide calea pentru defrișări.

În pădurea Amazonului, incendiile sunt rareori declanșate de cauze naturale, fiind, de regulă, provocate pentru a defrișa terenuri pentru agricultură sau creșterea animalelor, amintește Reuters.