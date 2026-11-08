Accident feroviar în Egipt, lângă Giza: Cel puțin patru morți și 88 de răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit

2 minute de citit Publicat la 17:35 08 Noi 2026 Modificat la 18:03 08 Noi 2026

72 de ambulanțe au fost trimise la locul coliziunii feroviare în scopul evacuării victimelor. FOTO: Profimedia Images

Un accident feroviar produs, duminică, în Egipt s-a soldat cu cel puțin patru morți și zeci de răniți, au anunțat autoritățile egiptene, potrivit BBC.

Update 18.00 Prim-ministrul Egiptului și-a exprimat condoleanțele și solidaritatea față de familiile victimelor accidentului feroviar, relatează publicația egipteană Youm7.

Mostafa Madbouly a declarat că familiile victimelor vor beneficia de toate formele de sprijin și le-a urat răniților însănătoșire grabnică.

De asemenea, acesta a precizat că va monitoriza îndeaproape eforturile depuse pentru a le asigura asistența medicală necesară.

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Update 17.40 Un mecanic de locomotivă din Egipt se numără printre persoanele care au murit în urma ciocnirii, a anunțat Ministerul Sănătății, potrivit BBC.

Unul dintre trenuri circula pe ruta Giza, oaza Fayoum, la sud-vest de Cairo, în timp ce celălalt se deplasa de la Cairo spre Aswan, în sudul țării.

Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută. Peste 70 de ambulanțe se află la locul accidentului, alături de utilaje grele de ridicare.

Autoritatea feroviară de stat a transmis că un tren care circula de la Giza la Fayoum, aflat la aproximativ 100 de kilometri sud de Cairo, a intrat în partea din spate a unui alt tren, relatează agenția de presă Reuters.

Autoritatea a mai precizat că al doilea tren circula pe ruta Cairo - Aswan, în sudul Egiptului, adaugă agenția.

Agenția locală de presă al-Masry al-Youm notează că accidentul s-a produs între stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa.

Știrea inițială

Incidentul a avut loc duminică, la sud de Cairo, în apropiere de Giza, și a provocat deraierea mai multor vagoane. Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a declarat că urmărește „cu mare interes” coliziunea produsă la sud de Cairo.

Într-o actualizare publicată pe rețelele sociale, președintele a precizat că autorităților statului li s-a cerut să asigure asistența medicală necesară.

De asemenea, acestora li s-a cerut să investigheze circumstanțele accidentului și „să tragă la răspundere pe oricine se dovedește că a fost neglijent”.

Președintele și-a exprimat, totodată, „sincerele condoleanțe” familiilor persoanelor decedate și le-a transmis răniților urări de însănătoșire grabnică.

Potrivit Ministerului Sănătății, 72 de ambulanțe au fost trimise la locul coliziunii feroviare în scopul evacuării victimelor. Instituția a adăugat că cel puțin 88 de persoane au fost rănite.

Acestea au fost transportate la trei spitale diferite.

Ministerul a mai precizat că monitorizează îndeaproape starea răniților și a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața.