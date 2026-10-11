Accident grav în Turcia: un TIR s-a ciocnit cu un autocar de pasageri. 11 morți și zeci de răniți

sursa foto: captură video / X / @trthaber

Unsprezece oameni și-au pierdut viața, iar alți 27 au fost răniți, unul dintre ei grav, după ce un autocar de turism s-a ciocnit cu un cap tractor în districtul Akhisar din provincia turcă Manisa. Potrivit unor surse din forțele de ordine, accidentul s-a produs în timp ce autocarul, care ratase intersecția, încerca să dea înapoi. Răniții au fost transportați la spital, iar cercetările la fața locului continuă sub coordonarea Parchetului, scrie Dunya.

Bilanțul accidentului din Akhisar este de 11 morți și 27 de răniți. Unul dintre răniții duși la spital se află în stare gravă.

Ambii șoferi implicați au fost reținuți, au anunțat autoritățile.

Manisa Akhisar’da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza yeri havadan görüntülendi. https://t.co/slRjytB5gx — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026

Accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, în dreptul punctului de taxare Akhisar de pe autostrada Gebze–Orhangazi–İzmir. După alertă, la fața locului au fost trimise numeroase echipaje medicale, de pompieri și de poliție.

Autocarul ratase intersecția și dădea înapoi

Potrivit informațiilor obținute din surse ale forțelor de ordine, autocarul a ratat intersecția Manisa–Akhisar și încerca să dea înapoi când capul tractor l-a lovit din spate. Autocarul plecase spre Pamukkale, în provincia Denizli.

Ministrul Justiției, Akın Gürlek, a transmis pe rețelele de socializare că ancheta penală deschisă de Parchetul din Akhisar este condusă cu toată rigoarea de trei procurori.

„Le doresc concetățenilor noștri care și-au pierdut viața îndurarea lui Allah cel Preaînalt, familiilor și celor dragi condoleanțe și răbdare, iar concetățenilor noștri răniți, grabnică vindecare. Condoleanțe întregii noastre națiuni”, a scris Gürlek.

Prefectura anunță bilanțul victimelor

Prefectura provinciei Manisa a anunțat că, la ora 11:11, a primit o alertă privind un accident produs lângă intrarea pe autostradă din Akhisar, în care au fost implicate un autocar de turism care circula dinspre Bursa spre İzmir și un cap tractor.

„Echipele medicale și de salvare au fost trimise la fața locului, iar operațiunile de salvare a concetățenilor noștri afectați de accident au început rapid. În accident, 11 concetățeni ai noștri au decedat, iar 27 au fost răniți. Concetățenii noștri răniți au fost transportați la spitale”, se arată în comunicatul prefecturii.

Prefectul Özkan, la locul accidentului

Prefectul provinciei Manisa, Vahdettin Özkan, a venit la locul accidentului, unde a urmărit intervenția echipelor și s-a informat de la autorități.

„În primul rând, le doresc concetățenilor noștri decedați îndurarea lui Allah. În rest, avem 34 de pasageri. Sunt 3 membri ai echipajului și șoferul TIR-ului. În total, 11 decese și 27 de răniți. Dintre acești răniți, 16 au fost transportați la spitale cu cod galben, 9 cu cod verde și 1 cu cod roșu”, a declarat acesta.

Özkan a precizat că echipele AFAD (Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență), pompierii, echipajele medicale și jandarmeria au ajuns rapid la fața locului, acționând coordonat, și că cercetările continuă.

„În acest moment, cercetările la fața locului continuă sub coordonarea Parchetului nostru. Încă o dată, le doresc celor decedați îndurarea lui Allah, iar răniților grabnică vindecare. Trăim în mod dureros cât de vital este să respectăm întocmai regulile de circulație”, a mai precizat prefectul.

Ministrul de Interne al Turciei: Urmărim situația îndeaproape

Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a transmis la rândul său, pe rețelele de socializare, că instituțiile responsabile au intervenit la locul accidentului: „Echipele noastre de la AFAD, Poliție, Jandarmerie, Pompieri și Serviciul Medical 112 au fost trimise de urgență la fața locului și au început intervenția. Urmărim situația îndeaproape, împreună cu toate instituțiile implicate. Le doresc concetățenilor noștri care și-au pierdut viața îndurarea lui Allah, familiilor îndurerate răbdare și condoleanțe, iar răniților noștri grabnică vindecare. Allah să ne apere țara și nobila noastră națiune de orice accident și nenorocire”.