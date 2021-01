Accident cumplit. Peste 50 de oameni au murit după ce un TIR s-a izbit de un autobuz

Accident terifiant în statul african Camerun. Cel puţin 53 de oameni au murit, iar alţi 29 au fost răniţi după ce un TIR care circula cu viteză s-a izbit de un autobuz. Autocamionul transporta ilegal combustibil, iar în urma impactului ambele autovehicule au fost cuprinse de flăcări.

Sute de oameni au venit la locul tragediei să afle dacă apropiaţii lor au scăpat cu viaţă.

Accidentele de circulaţie au loc des în Camerun, iar Guvernul dă vina pe şoferii iresponsabili şi pe starea proastă a vehiculelor, în timp ce conducătorii auto dau vina pe şoselele deplorabile.

Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoţional!

Accident la nuit dernière (3h30) sur l'axe Dschang-Santchou (falaise).

Une collision entre un Camion- benne et un bus de 70 places se mue en incendie.

Bilan: 14 morts et une quarantaine de blessés et brûlés pris en charge à l'hôpital de Dschang.#Cameroun #Routes pic.twitter.com/nGMppW5QIL