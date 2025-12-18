William și Kate au făcut publică felicitarea lor de Crăciun, care surprinde un moment special alături de cei trei copii

1 minut de citit Publicat la 13:20 18 Dec 2025 Modificat la 13:21 18 Dec 2025

Prințul William și Prințesa Catherine au făcut publică o nouă fotografie de familie, care va apărea pe felicitarea lor de Crăciun din 2025. Imaginea îi arată pe William și Catherine așezați pe iarbă, printre narcise, alături de cei trei copii ai lor: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, scrie BBC.

De asemenea, un mesaj a fost postat pe rețelele sociale: „Vă dorim tuturor un Crăciun fericit”.

Fotografia a fost realizată de fotograful Josh Shinner în Norfolk, în luna aprilie. Pozele par să fie din aceeași ședință foto realizată pentru a surprinde momentele de la aniversare lui George, care împlinise 12 ani, și a lui Louis, care împlinise 7 ani.

Wishing everyone a very Happy Christmas.



?Josh Shinner, April 2025 pic.twitter.com/KC4LOuYglC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 18, 2025

Anul trecut, cuplul a făcut pubică o felicitare de Crăciun cu o semnificație personală, folosind o imagine realizată din videoclipul în care Catherine a anunțat încheierea chimioterapiei sale.

William și Catherine vor petrece sărbătorile împreună și se așteaptă ca în ziua de Crăciun să le fie alături Regelui Charles și restului familiei regale la Sandringham, în Norfolk.

La începutul acestei luni, Regele Charles și Regina Camilla și-au lansat propria felicitare de Crăciun, care îi înfățișează pe cei doi în Roma. Fotografia, realizată în aprilie în timpul vizitei lor de stat în Italia, îi surprinde pe Charles și Camilla zâmbind, stând unul lângă altul pe o alee din grădină.