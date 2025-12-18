1 minut de citit Publicat la 13:33 18 Dec 2025 Modificat la 13:33 18 Dec 2025

Avertisment privind securitatea Mării Negre. Turcia transmite un mesaj Rusiei și Ucrainei. FOTO: Hepta

O dronă a pătruns, joi, în spațiul aerian turc, context în care Turcia a avertizat Rusia și Ucraina cu privire la securitatea Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara.

Avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate luni, după ce o dronă s-a apropiat de spațiul aerian turc din direcția Mării Negre. Drona a fost doborâtă într-o zonă sigură, pentru a proteja civilii și traficul aerian, au declarat oficialii.

Incidentul a avut loc după atacurile recente ale Ucrainei asupra unor tancuri din „flota fantomă” rusă, aflate în largul coastei turce, precum și după avertismentele oficialilor turci cu privire la riscul ca războiul din Ucraina să se extindă în regiune.

„Din cauza războiului aflat în desfășurare, Ucraina și Rusia au fost avertizate că trebuie să fie mai atente în ceea ce privește incidentele care ar putea afecta negativ securitatea Mării Negre”, a declarat ministerul.

Autoritățile turce nu au făcut public de unde provenea drona. Ministerul a comunicat că obiectul a fost probabil distrus în mici fragmente care s-au dispersat pe o zonă largă, ceea ce a făcut identificarea mai dificilă. Operațiunile de căutare și analiza tehnică erau în continuare în desfășurare, au adăugat oficialii.

Președintele Recep Erdogan a condamnat atacurile anterioare, considerându-le o amenințare la adresa „siguranței navigației, vieții și mediului, în special în zona noastră exclusivă”.