Acord provizoriu pe Bugetul UE în 2026, înainte de termenul limită. O instituție cu sediul la București primește bani în plus

1 minut de citit Publicat la 16:54 15 Noi 2025 Modificat la 16:54 15 Noi 2025

Acordul pe bugetul UE în 2026 urmează să fie validat în plenul Parlamentului European. FOTO Hepta

Negociatorii Parlamentului European (PE) şi ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunță cele două instituții în comunicate de presă citate de Agerpres.

Bugetul Uniunii pentru 2026 se ridică la un total de 192,8 miliarde de euro în angajamente şi 190,1 miliarde de euro în plăţi.

Angajamentele se referă la fonduri pentru acțiuni a căror execuție se întinde pe mai multe exerciții bugetare.

Plățile acoperă cheltuielile care decurg din angajamentele asumate în exercițiul bugetar curent şi în exercițiile bugetare anterioare, conform comunicatului publicat de Consiliul UE, care detaliază domeniile și sumele alocate..

La rândul său, Parlamentul susține că a negociat cu succes fonduri suplimentare în valoare de 372,7 milioane de euro peste propunerea inițială a Comisiei, concentrându-se pe programe şi politici menite să îmbunătățească viața oamenilor, să impulsioneze competitivitatea, să abordeze provocările din domeniul apărării şi al imigrației şi să ofere sprijin pentru asistența umanitară.

Unde se duc banii în plus negociați în bugetul UE pe 2026

Printre creșterile bugetare pentru 2026 obținute la capitolul "cercetare, inovare şi securitate cibernetică" se numără şi consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității cibernetice (ECCC), cu sediul la București.

"Este o investiție esențială pentru rolul României în arhitectura europeană de securitate digitală", a semnalat într-o postare pe o rețea socială europarlamentarul Victor Negrescu.

Negrescu este membru al echipei de negociere a Parlamentului European.

El a arătat că a susținut amendamentele împreună cu grupul social-democrat.

"Prioritățile mele pentru bugetul UE 2026 sunt fonduri mai multe pentru sănătate, agricultură, siguranță, pentru Republica Moldova şi pentru dezvoltarea singurei structuri europene cu sediul la București, Centrul European de Competență în domeniul Securității Cibernetice (ECCC)", a explicat Negrescu într-o într-o postare anterioară negocierilor.

După ce Consiliul va adopta oficial acordul, acesta va fi discutat în Comisia pentru bugete din Parlamentul European pe 20 noiembrie.

Ulterior, proiectul va fi supus votului în plenul Parlamentului European şi va fi promulgat de președintele acestei instituții.