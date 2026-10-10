Activele rusești înghețate, din nou în discuție: unele state UE spun că împrumutul pentru Ucraina „nu va fi suficient”

4 minute de citit Publicat la 23:20 10 Oct 2026 Modificat la 23:20 10 Oct 2026

Lipsa totală a ajutorului american, odinioară o sursă esențială de armament, complică și mai mult ecuația. sursa foto: Getty

Escaladarea rapidă a Rusiei pune sub semnul întrebării numeroasele programe de sprijin ale Uniunii Europene pentru Ucraina. Diplomații recunosc că este doar o chestiune de timp până când liderii vor trebui să abordeze acest subiect controversat, scrie Euronews.

Uniunea Europeană începe să conștientizeze rapid limitele sprijinului de mai multe miliarde de euro acordat Ucrainei, în condițiile în care escaladarea totală a Rusiei distruge finanțele țării, îi epuizează sistemele de apărare antiaeriană și o face tot mai dependentă de donatori care, la rândul lor, duc lipsă de bani.

„Acest război va dura mai mult decât credeam”, a declarat un diplomat european, sub protecția anonimatului. „Există conștientizarea faptului că nevoile vor continua să apară, dar încă nu este clar cum vor fi acoperite”.

„Trebuie să transmitem un mesaj clar că UE nu își va schimba poziția și își va intensifica sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei”, a spus un alt diplomat.

În ultimele zile, căi ferate, poduri, nave de marfă, centrale electrice, centre de date, depozite, centre medicale, școli și grădinițe au fost ținta atacurilor aeriene rusești. Nici măcar Academia Națională de Științe nu a fost cruțată.

Bombardamentele neîncetate, o combinație calculată de rachete balistice și drone cu motor cu reacție, au ucis zeci de civili, inclusiv peste 30 de oameni la Kramatorsk, după ce un atac cu bombă planantă a incendiat două autobuze de transport public.

Joi, Rusia a cufundat Kievul în întuneric, oferind o imagine sumbră a unei ierni care se anunță cea mai grea și mai crudă de la începutul războiului.

Este vorba despre „teroare împotriva oamenilor și a vieții. Și este important ca liderii să nu ignore ce se întâmplă”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Pur și simplu: acestea sunt crime de război”, a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, exprimându-și solidaritatea.

Escaladarea a lovit deosebit de dur economia țării, deja afectată de război, în condițiile în care valurile nesfârșite de drone perturbă activitatea obișnuită, forțează închiderea afacerilor, cresc costurile materialelor și erodează profiturile.

Blocada impusă de Rusia în Marea Neagră a pus o presiune suplimentară, împiedicându-i pe fermierii ucraineni să vândă tone de cereale clienților lor din întreaga lume și lipsind statul de o sursă esențială de venituri.

Această deteriorare ridică semne serioase de întrebare privind viabilitatea și durabilitatea programelor de sprijin ale UE, în special a împrumutului de 90 de miliarde de euro convenit de lideri anul trecut pentru a acoperi două treimi din nevoile Ucrainei pentru 2026 și 2027.

Trebuie spus că împrumutul a fost conceput pornind de la premisa că războiul se va încheia cândva în acest an. Escaladarea Rusiei face ca acest scenariu să fie aproape imposibil.

Ministrul ucrainean de Finanțe, Serhii Marcenko, a avertizat că bugetul pentru 2027 va fi cel mai complicat de la începutul invaziei pe scară largă. El le-a cerut donatorilor internaționali să acopere un deficit uriaș, de 78 de miliarde de dolari (70 de miliarde de euro).

Comisia Europeană s-a abținut să susțină această cifră, care depășește cu mult cele 45 de miliarde de euro pe care intenționează să le acorde anul viitor prin împrumutul de sprijin. În schimb, a promis să accelereze plățile, cu condiția realizării unor reforme interne.

„Pentru 2027, situația este într-adevăr mai dificilă”, a declarat vineri comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, după o reuniune a miniștrilor de finanțe. „Este clar că ne confruntăm cu un deficit de finanțare considerabil. Cuantificarea exactă este încă în lucru”.

Bruxelles-ul nu a redeschis oficial dezbaterea privind un nou sprijin pentru Ucraina, în condițiile în care statele membre sunt prinse în negocieri tensionate privind viitorul buget al UE.

Oficialii și diplomații recunosc însă, în privat, că este doar o chestiune de timp până când liderii vor fi nevoiți să abordeze acest subiect, devenit tot mai controversat pe fondul creșterii datoriilor, al stagnării economice și al opoziției extremei drepte.

Lipsa totală a ajutorului american, odinioară o sursă esențială de armament, complică și mai mult ecuația.

Un grup de țări ale UE a încercat să relanseze dezbaterea privind activele rusești imobilizate, susținând că împrumutul de 90 de miliarde de euro „nu va fi suficient”.

Belgia, principalul deținător al acestor active, s-a opus însă. Franța și Italia, două voturi-cheie, rămân reticente în a merge pe acest drum neexplorat.

„În privința activelor, mai există un oarecare interes, dar ne amintim încă foarte clar ce s-a întâmplat în decembrie”, a spus un diplomat de rang înalt, referindu-se la summitul dramatic în care o propunere bazată pe aceste active a eșuat. Împrumutul a fost creat atunci ca plan B. „În acest moment, nu există nimic nou sau substanțial pe masă”.

Opțiunea emiterii de noi datorii comune pentru sprijinirea Ucrainei, așa cum s-a procedat în cazul celor 90 de miliarde de euro, a devenit neatractivă din punct de vedere politic, pe fondul creșterii accelerate a costurilor de împrumut.

Între timp, varianta creșterii contribuțiilor bilaterale, mult mai simplă, riscă să pună povara pe umerii câtorva țări bogate, în special Germania, Țările de Jos și statele nordice.

Fără soluții simple la îndemână, Bruxelles-ul le cere altor aliați, precum Marea Britanie, Canada și Japonia, să se implice mai mult, în timp ce încearcă să stabilească pașii următori.

„Analizăm oricum și alte posibilități”, a declarat Dombrovskis. „Suntem hotărâți să ne asigurăm că Ucraina are finanțarea necesară atât timp cât va fi nevoie”.