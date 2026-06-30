Aderarea Muntenegrului la UE "va costa mai puțin decât o cafea foarte ieftină", spune un oficial european

Aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană ar costa aproximativ 3 miliarde de euro în următorul buget al blocului comunitar, potrivit Comisiei Europene. FOTO: Getty Images

Aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană ar costa aproximativ 3 miliarde de euro în următorul buget al blocului comunitar, potrivit Comisiei Europene. Suma ar însemna, în medie, circa 1 euro în plus pentru fiecare contribuabil european în perioada 2028-2034, adică mai puțin decât prețul unei cafele, a declarat un oficial european, scrie Politico.

Muntenegru, o țară mică din Balcani, care este așteptată să adere la UE în 2028, ar urma să primească subvenții pentru fermieri și fonduri regionale din bugetul central al Uniunii, după ce va deveni stat membru cu drepturi depline.

Costul ar fi de aproximativ 1 euro în plus pentru fiecare contribuabil european pe durata următorului ciclu bugetar, din 2028 până în 2034, a declarat un înalt oficial al Comisiei Europene, sub protecția anonimatului.

"Este o ceașcă de cafea foarte ieftină", a adăugat oficialul.

Următorul buget al Uniunii Europene, în valoare de 2.000 de miliarde de euro, care va intra în vigoare la începutul anului 2028, va trebui suplimentat pentru a acoperi costurile aderării unor noi state membre.

Comisia Europeană a prezentat pe 30 iunie propunerea financiară privind aderarea Muntenegrului la UE. Documentul trebuie acum aprobat de statele membre înainte de începerea negocierilor financiare dintre Bruxelles și Muntenegru.

"Pachetul de astăzi este încă un pas concret către viitorul Muntenegrului în Uniunea noastră. Pregătim Muntenegrul, statele membre și instituțiile noastre", a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Muntenegru, o țară cu aproximativ 600.000 de locuitori, care a devenit stat candidat la UE în 2010, este așteptată să devină următorul membru al Uniunii până în 2028. Totuși, șansele ca aderarea să aibă loc chiar la 1 ianuarie sunt reduse, potrivit oficialului european.

Contribuția Muntenegrului la bugetul UE este estimată la 500 de milioane de euro pentru următorii șapte ani.

Pe parcursul întregului ciclu bugetar, Comisia estimează că Muntenegru va primi 277 de milioane de euro sub formă de subvenții pentru fermieri, peste 1 miliard de euro pentru plăți regionale și dezvoltare rurală și 592 de milioane de euro pentru fonduri legate de migrație.

Companiile locale ar urma să primească, potrivit estimărilor Comisiei, 523 de milioane de euro din noul fond industrial al blocului comunitar, Fondul European pentru Competitivitate. Suma exactă este însă dificil de anticipat, deoarece finanțarea va fi acordată competitiv, nu alocată direct pe țări. În total, Muntenegru ar urma să primească 3,1 miliarde de euro din bugetul UE.

Executivul european estimează că impactul net al aderării, adică diferența dintre contribuții și costuri, pentru toate statele balcanice care vor să intre în UE va fi de 8 miliarde de euro în următorii șapte ani.

Vecinii regionali ai Muntenegrului, respectiv Albania, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Kosovo, discută și ei despre aderarea la Uniunea Europeană.