Administrația Trump pune o condiție companiilor petroliere americane care își vor înapoi activele confiscate de Venezuela

Mesajul „speranța este în stradă” pe gardul unei rafinării de petrol din Venezuela. Sursa foto: Getty Images

Companiile petroliere americane au sperat mult timp să recupereze activele de care regimul autoritar al Venezuelei le-a deposedat cu decenii în urmă. Acum, administrația Trump se oferă să le ajute să atingă acest obiectiv, însă cu o condiție majoră, transmite Politico.

Oficiali ai administrației le-au transmis, în ultimele săptămâni, directorilor din industria petrolieră că, dacă doresc despăgubiri pentru platformele, conductele și celelalte proprietăți confiscate, trebuie să fie pregătiți să revină chiar acum în Venezuela și să investească masiv în revitalizarea industriei petroliere distruse a țării, au declarat sâmbătă, pentru Politico, două surse familiarizate cu demersurile administrației.

„Trebuie să intri în joc dacă vrei să fii despăgubit”

Viitorul infrastructurii petroliere devastate a Venezuelei este una dintre marile necunoscute după acțiunea militară a SUA care a dus la capturarea liderului Nicolás Maduro.

Totuși, reprezentanți ai industriei spun că mesajul administrației îi face în continuare reticenți, având în vedere dificultatea reconstruirii unor câmpuri petroliere degradate într-o țară în care nu este clar cine va conduce pe termen previzibil.

„Ei spun: trebuie să intri în joc dacă vrei să participi și să fii despăgubit”, a declarat un oficial din industrie familiarizat cu discuțiile.

Oferta este pe masă de aproximativ 10 zile, a spus acesta. „Dar infrastructura existentă este atât de degradată încât nimeni din aceste companii nu poate evalua în mod realist ce este necesar pentru a o face funcțională.”

Trump: „Vom avea marile noastre companii petroliere din SUA în Venezuela”

Președintele Donald Trump a sugerat, într-un discurs televizat sâmbătă dimineață, că se așteaptă pe deplin ca marile companii petroliere americane să investească sume uriașe în Venezuela.

„Vom avea marile noastre companii petroliere din Statele Unite, cele mai mari din lume, care vor intra, vor cheltui miliarde de dolari, vor repara infrastructura grav avariată — infrastructura petrolieră — și vor începe să aducă bani țării”, a declarat Trump, în timp ce celebra capturarea lui Maduro.

Au trecut cinci decenii de când guvernul venezuelean a naționalizat pentru prima dată industria petrolieră și aproape 20 de ani de când fostul președinte Hugo Chávez a extins confiscarea activelor. Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar infrastructura sa petrolieră s-a degradat din cauza anilor de management defectuos și investiții insuficiente.

Primele reacții ale oficialilor din industria petrolieră americană și ale analiștilor de piață care au vorbit cu Politico despre o Venezue­lă post-Maduro au fost dominate mai mult de întrebări decât de răspunsuri.

„Nu este clar că a existat un plan specific”

Administrația nu a prezentat până acum un plan pe termen lung clar, sau măcar dacă există unul, a declarat Bob McNally, fost consilier pe securitate națională și energie al președintelui George W. Bush și actual director al firmei de consultanță Rapidan Energy Group.

„Nu este clar că a existat un plan specific dincolo de decizia principală că, într-un regim post-Maduro, conform cu Trump, companiile americane — din energie și nu numai — vor fi primele pe listă” pentru a reveni în țară, a spus McNally. „Cum va arăta regimul, care sunt planurile pentru a ajunge acolo — acestea nu au fost încă clar definite.”

O preocupare centrală pentru directorii americani este dacă administrația poate garanta siguranța angajaților și a echipamentelor trimise în Venezuela, modul în care companiile vor fi plătite, dacă prețurile petrolului vor crește suficient pentru a face profitabil petrolul venezuelean și statutul Venezuelei în cadrul OPEC.

Prețul de referință al petrolului american era de 57 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la finalul pandemiei, la închiderea pieței de vineri.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor privind planul pentru industria petrolieră, însă Trump a declarat sâmbătă, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, că se așteaptă ca firmele petroliere să asigure investițiile inițiale.

„Vom reconstrui infrastructura petrolieră, ceea ce necesită miliarde de dolari care vor fi plătite direct de companiile petroliere”, a spus Trump. „Ele vor fi despăgubite pentru ceea ce fac, dar investiția va fi făcută și vom pune petrolul în mișcare.”

Cu toate acestea, dialogul administrației cu directorii companiilor petroliere americane se află „în cel mai bun caz într-un stadiu incipient”, a declarat un executiv din industrie, sub protecția anonimatului.

„Au existat discuții în pregătirea schimbării de regim, dar au fost sporadice și primite cu rezerve de industrie. Pare mai degrabă un exercițiu de tip trage mai întâi și țintește după.”

De ce nu și-a exploatat Venezuela resursele uriașe de petrol

Producția de petrol a Venezuelei a scăzut la mai puțin de o treime din cele 3,5 milioane de barili pe zi produși în anii 1970, iar infrastructura necesară exploatării celor 300 de miliarde de barili de rezerve s-a deteriorat semnificativ în ultimele două decenii.

„Va putea SUA să atragă servicii petroliere americane în Venezuela?”, s-a întrebat executivul. „Poate. Dar ar trebui ca aceste companii să poată contracta direct cu guvernul american.”

Discuțiile recente au vizat și viitorul companiei petroliere de stat PdVSA.

„PdVSA nu va fi denaționalizată și destrămată”, a spus sursa. „Va exista cu siguranță o refacere completă a conducerii, dar cel puțin în acest moment nu există un plan de privatizare sau vânzare. Este cea mai bună opțiune pentru a menține producția.”

O singură mare companie petrolieră americană mai operează acum în Venezuela

Chevron, singura mare companie petrolieră americană care mai operează în Venezuela sub o licență specială a guvernului SUA, a declarat că rămâne concentrată pe siguranța angajaților și integritatea activelor sale, subliniind că respectă toate legile și reglementările.

Consultantul petrolier Evanan Romero a declarat că evenimentele de sâmbătă creează cadrul pentru revenirea „foarte curând” a companiilor americane în Venezuela. El face parte dintr-un comitet de aproximativ 400 de persoane, format în mare parte din foști angajați ai companiei de stat venezuelene, care analizează strategii pentru relansarea industriei sub un nou guvern.

În final, ordinea și stabilitatea tranziției politice vor determina investițiile americane, a spus Carrie Filipetti, fost oficial al Departamentului de Stat.

„Nu este vorba doar despre înlăturarea lui Maduro, ci despre asigurarea faptului că opoziția legitimă ajunge la putere.”

„Venezuela ar fi o bijuterie a coroanei dacă riscurile politice ar fi eliminate”

Alți oficiali susțin că SUA ar putea oferi stimulente financiare pentru a atrage companiile, inclusiv prin instituții guvernamentale care să acopere riscurile politice și de securitate. Promovarea investițiilor americane ar limita influența Chinei, un mare consumator al petrolului venezuelean.

„Există un stimulent clar ca americanii să ajungă primii și să se asigure că sunt în frunte, nu alții”, a declarat un fost oficial al Casei Albe.

Totuși, analiștii avertizează că Venezuela rămâne o investiție pe termen lung, având în vedere prețurile scăzute ale petrolului și costurile uriașe de modernizare.

„Venezuela ar fi o bijuterie a coroanei dacă riscurile politice ar fi eliminate”, a spus un analist. „Deocamdată, companiile așteaptă să vadă unde se va opri totul.”