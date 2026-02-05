Administrația Trump și Iranul au stabilit să reia negocierile pentru un acord nuclear, vineri. Ce le-au cerut americanii iranienilor

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Statele Unite și Iranul au agreat reluarea negocierilor pe tema unui acord nuclear, prima întâlnire urmând să aibă loc vineri, în Oman, relatează BBC. Informația vine la câteva zile după ce Donald Trump l-a amenințat pe Ali Khamenei.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat că întâlnirea va începe la ora locală 10:00, în Muscat. Informația a fost confirmată și de americani. Până recent, organizarea discuțiilor părea că se va lovi de un nou obstacol pentru că cele două țări nu se puteau pune de acord unde să aibă loc întâlnirea.

Trump a accentuat prezența militară americană în regiune și a amenințat cu o nouă acțiune militară împotriva regimului iranian, dacă acesta nu revine la masa negocierilor pentru un nou acord nuclear și dacă nu se oprește din ucis protestatari.

Întrebat dacă Ali Khamenei ar trebui să fie îngrijorat, Trump a replicat – „Eu zic că ar trebui să fie foarte îngrijorat”. Khamenei a avertizat SUA, duminică, că orice atac împotriva Iranului va declanșa un „război regional”.

Un diplomat arab anonim a declarat pentru CBS că negocierile dintre regimul de la Teheran și guvernul american nu au fost întrerupte niciodată oficial și că au reintrat în flux de miercuri dimineață.

Trei oficiali americani au confirmat și ei acuratețea informațiilor, spunând că negocierile au intrat din nou pe făgaș în după-amiaza zilei de miercuri, după ce mai mulți lideri arabi și musulmani au îndemnat administrația Trump să nu se retragă din procesul diplomatic.

Axios a scris că administrația a acceptat solicitarea și a promis să acționeze „cu respect”, dar că rămâne „sceptică” cu privire la șansele de succes ale discuțiilor.

Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat, anterior, că emisarul Witkoff se pregătea să-i întâlnească pe oficialii iranieni în Turcia, alături de reprezentanți ai altor puteri regionale, când au primit informații „contradictorii” cu privire la participarea iranienilor.

Rubio a insistat și că pentru ca aceste discuții să producă un rezultat cu sens, ele trebuie să nu se concentreze doar pe programul nuclear iranian, așa cum ceruseră oficialii de la Teheran.

„Va trebui să discutăm și de alte lucruri, printre care raza de acțiune a rachetelor lor balistice, sponsorizarea organizațiilor teroriste din regiune, programul nuclear și felul în care-și tratează propriul popor”, a spus Rubio.

Duminică, șeful diplomației iraniene a fost întrebat într-un interviu pentru CNN dacă Iranul este pregătit să discute solicitările americanilor – limitarea programului de rachete balistice, oprirea sprijinului pentru milițiile de interpuși, oprirea programului de îmbogățire a uraniului.

„Președintele Trump a spus că «nu vrea să vadă arme nucleare», iar noi suntem pe deplin de acord. Ar putea să fie un acord foarte bun. Desigur, în schimb, am vrea ridicarea sancțiunilor. Un acord este posibil, dar să nu vorbim de lucruri imposibile”, a spsu Araghchi.