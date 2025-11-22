Administrația Trump: Țările care permit avortul sau care aplică politici de diversitate „încalcă drepturile omului”

3 minute de citit Publicat la 07:00 22 Noi 2025 Modificat la 09:30 22 Noi 2025

Administrația Trump a fost acuzată că „folosește domeniul drepturilor omului ca armă politică”. Foto: Getty Images

Statele care aplică politicile de Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI) riscă să fie catalogate de administrația Trump drept țări în care sunt încălcate drepturile omului. Departamentul de Stat al SUA a redactat un nou set de măsuri în acest sens care au fost trimise ambasadelor și consulatelor americane implicate în redactarea unui raport global despre încălcările drepturilor omului, informează BBC.

Noile „instrucțiuni” redactate de Departamentul de Stat consideră astfel încălcare a drepturilor omului inclusiv sprijinul acordat în favoarea avortului.

Aceste modificări impuse de administrația Trump sunt menite a stopa „ideologiile distructive”.

Decizia a fost condamnată de organizațiile pentru drepturile omului, care consideră că administrația Trump încearcă, de fapt, să redefinească ideologic principiile drepturilor omului.

Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat, sub anonimat, că noile reguli reprezintă „un instrument menit să influențeze comportamentul guvernelor”.

„Statele Unite rămân fidele Declarației de Independență, conform căreia toți oamenii sunt creați egali și sunt înzestrați de Creator cu anumite drepturi inalienabile”, a spus oficialul SUA.

Acesta a adăugat că „drepturile ne-au fost date nouă de Dumnezeu, Creatorul nostru, nu de către guverne”.

Alte politici guvernamentale care vor fi considerate de SUA drept încălcări ale drepturilor omului includ:

sprijinire politicilor pro-avort „inclusiv numărul de avorturi efectuate anual”

chirurgia de tranziție de gen în cazul copiilor, definită de Departamentul de Stat drept „operații care implică mutilarea chimică sau chirurgicală pentru modificarea sexului”

Facilitarea migrației ilegale în mase „de-a lungul teritoriului unei țări către altă țară”

Arestările sau anchetele oficiale care încalcă dreptul la liberă exprimare - conform BBC, ttextul se referă la opoziția manifestată de administrația Trump față de adoptarea în mai multe țări UE de legislații care condamnă discursul de promovare a urii

Administrația Trump „folosește domeniul drepturilor omului ca armă politică”, a declarat Uzra Zeya, fost oficial în Departamentul de Stat al SUA, care conduce în prezent organizația de caritate „Humans Rights First”.

„Să te folosești de politicile DEI ca pretext de încălcare a drepturilor omului reprezintă o nouă josnicie a administrație Trump”, a spus Uzra Zeya.

Bizara scrisoare trimisă de administrația Trump municipalității din Stockholm

Capitala Suediei - stat membru UE și NATO - a primit în luna mai, din partea administrației Trump, o scrisoare „bizară”, în care guvernul american solicită ca municipalitatea din Stockholm să renunțe la politicile de diversitate, scrie The Guardian.

Este, aparent, prima astfel de inițiativă a SUA vizavi de o capitală europeană despre care se vorbește public.

Solicitării formulate de administrația americană prin intermediul ambasadei locale nu i se va da curs, a precizat Jan Valeskog, viceprimar al capitalei suedeze

În luna martie, oficialii europeni au reacționat similar și au criticat SUA, după ce companiile de pe continent au primit scrisori prin care erau informate că, dacă vor să mai facă afaceri cu guvernul american, trebuie să aplice măsurile acestuia de reprimare a inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune.

Destinatarilor li se cerea să completeze, să semneze și să returneze un formular care să certifice că firma „nu desfășoară niciun program de promovare a diversității, echității și incluziunii”.

„Dacă nu sunteți de acord să semnați acest document, v-am fi recunoscători dacă ne-ați putea oferi motive detaliate, pe care le vom transmite echipelor noastre juridice”, se spunea în document.

Pete Hegseth: „Gata cu bărbații în fustă. Am terminat cu rahatul acesta”

Pentagonul a început deja retragerea din serviciu activ a circa 1.000 de membri ai serviciilor care se identifică în mod deschis ca fiind transgender și le va acorda celorlalți 30 de zile pentru „a se autoidentifica”, conform unei directive emise în mai de Departamentul Apărării al SUA.

Secretarul apărării, Pete Hegseth a lăudat decizia, spunând: „Gata cu bărbații în fustă. Am terminat cu rahatul acesta”.

Directiva vine după Curtea Supremă a SUA a permis administrației Trump să pună în aplicare interdicția privind participarea persoanelor transgender în armată. Ca urmare, Pentagonul a anunțat că va examina dosarele medicale pentru a identifica și alte cazuri nedeclarate.