Aeronava „Wedgetail” trimisă de Australia în ajutorul NATO a fost văzută pe cerul Poloniei după atacul ruşilor în Ucraina, de duminică

Aeronava „Wedgetail” trimisă de Australia în ajutorul NATO a fost văzută pe cerul Poloniei după atacul ruşilor în Ucraina. Sursa foto: Hepta

Un avion E-7A „Wedgetail” de avertizare timpurie și control aerian (AEW&C) din cadrul Forțelor Aeriene Regale Australiene a fost văzut participând la misiunea de apărare a spațiului aerian polonez în cadrul operațiunii NATO, după ce Rusia a dezlănţuit un atac masiv asupra Kievului, duminică. Deși Australia nu este membru oficial al NATO, operează ca un partener global major, RAAF desfășurând un E-7 în Europa de Est în iulie, la cererea atât a Poloniei, cât și a NATO, potrivit contului X - OSINTdefender - care transmite informaţii din domeniul militar.

Nu este prima dată când Australia a desfășurat avionul Wedgetail în Europa pentru a ajuta Ucraina. În 2023, a desfășurat un avion de recunoaștere E-7A în Germania.

Aeronava de recunoaștere E-7A Wedgetail este echipată cu un radar de detecție cu rază lungă de acțiune, un radar secundar și sisteme tactice de comunicații vocale și de date pentru a oferi avertizare și control aerian timpuriu.

Este construită pe baza avionului de pasageri Boeing 737 Next Generation. Avionul are o antenă radar activă fixă ​​cu scanare electronică în loc de cea rotativă clasică.

Aeronava a fost dezvoltată inițial pentru Forțele Aeriene Australiene ca parte a proiectului Wedgetail și a fost denumită E-7A Wedgetail. Ulterior, Boeing E-7A a fost selectat ca aeronavă de detecție radar cu rază lungă de acțiune de către Forțele Aeriene Turce în cadrul indicelui E-7T, precum și de Republica Coreea și Regatul Unit în cadrul indicelui Wedgetail AEW1.

A strange sighting tonight over Eastern Poland, as an E-7A “Wedgetail” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the Royal Australian Air Force was seen participating in the mission to defend Polish Airspace under NATO Operation Eastern Sentry. While Australia is… pic.twitter.com/Rloe3gMsN6 — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2025

Rușii au atacat cu rachete și bombardiere strategice

Sirenele au sunat, duminică dimineaţă, în toată Ucraina, după ce Rusia a dezlănţuit, în special asupra Kievului, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului. Armata Moscovei a lansat drone şi rachete către capitala Ucrainei.

Cel puțin patru persoane, printre care o fetiță de 12 ani, au fost ucise și 37 rănite în atac, au raportat autoritățile locale, scrie Kyiv Indepedent.

Atacul a durat peste 12 ore, iar Rusia a lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Kievul și Zaporijia au raportat cele mai mari pagube suferite de atac până în prezent.

Aproape 20 de locații din cele șase districte diferite ale Kievului au fost avariate în urma atacului, inclusiv o clădire cu cinci etaje care a suferit „distrugeri parțiale”, potrivit primarului Kievului, Vitali Klitschko.

Polonia și NATO au ridicat avioane de luptă de la sol, duminică dimineața, în timp ce Rusia efectua atacuri asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze. Întrucât întreaga Ucraină este sub alertă de raid aerian, spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis până cel puțin la ora 04:00 GMT din cauza „activităților militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, conform Flightradar24.