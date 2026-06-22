Aeroporturile din Moscova îşi suspendă temporar zborurile, după ce zeci de drone ucrainene au ţintit capitala Rusiei

Aeroporturile din Moscova îşi suspendă temporar zborurile. Sursa: Profimedia Images

Aeroporturile din Moscova au suspendat temporar zborurile, luni dimineață, după ce autoritățile locale au raportat că zeci de drone ucrainene vizau capitala, la doar câteva zile după ce orașul s-a confruntat cu cel mai mare raid aerian de la începutul războiului, notează Moscow Times.

Primarul Serghei Sobianin a început să raporteze că dronele se îndreptau spre capitală în jurul orei 3:00, ora locală. Până la ora 10:00, el a declarat că apărarea aeriană interceptase un total de 80 de drone ucrainene în jurul orașului.

Sobianin a declarat că serviciile de urgență interveneau la diverse locuri în care s-au prăbușit drone, dar nu au raportat victime sau pagube imediate.

Autoritățile aviației civile au declarat că operațiunile de pe aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovsky au fost suspendate în timpul atacului de mai multe ore din motive de siguranță. Restricțiile de zbor au fost ridicate mai târziu în cursul dimineții.

Ruşii susţin că au interceptat 301 drone

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a interceptat 301 drone ucrainene în toată țara și în Crimeea anexată, între duminică noaptea și luni dimineața.

Ultimele atacuri au loc la câteva zile după ce Ucraina a vizat o importantă rafinărie de petrol din Moscova, care furnizează o parte semnificativă din combustibilul capitalei și regiunii înconjurătoare.

Tot luni, autoritățile ucrainene au raportat că un atac cu drone rusești a incendiat o navă de marfă în drum spre Ucraina, ucigând un membru al echipajului.

Vicepreceptorul Ucrainei, Oleksii Kuleba, a declarat că opt marinari, inclusiv cetățeni din Turcia și India, au fost forțați să fugă din atac pe o plută de salvare, adăugând că nava „a suferit daune semnificative și și-a pierdut capacitatea de navigare”.

Zelenski avertizează că Rusia pregătește un „atac masiv” împotriva Ucrainei

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, sâmbătă, că Rusia pregăteşte un atac masiv asupra Ucrainei, că acesta e iminent, şi a avertizat cetăţenii ucraineni să fie deosebit de atenţi. Ipoteticul atac despre care vorbește Zelenski ar fi răspunsul rușilor după raidul dronelor ucrainene împotriva regiunii Moscovei.

De altfel, șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a declarat, joi, că Rusia va comite atacuri combinate asupra ţintelor militare ucrainene, ca represalii după cel mai puternic şi spectaculos atac ucrainean cu drone de la începutul războiului asupra regiunii moscovite, unde a fost lovită, în noaptea de miercuri spre joi, o rafinărie importantă.