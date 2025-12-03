Airbus face un anunț important, după cele două crize recente legate de siguranța aeronavelor sale: "Există avioane potențial afectate"

1 minut de citit Publicat la 11:43 03 Dec 2025 Modificat la 11:52 03 Dec 2025

Airbus a anunțat scăderea livrărilor în 2025, după recentele probleme de siguranță și calitate la aeronavele sale. Foto: Hepta

Grupul aeronautic european Airbus a anunțat miercuri că și-a revizuit în scădere obiectivul de livrări pentru aeronave comerciale în acest an, anunță Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.

Noul obiectiv implică livrarea către clienți a 790 de unități.

Ținta anterioară pentru 2025 era de 820 de aparate.

În anunțul său, Airbus a invocat recenta problemă de calitate a furnizorilor panourilor de fuzelaj, care a afectat fluxul de livrare pentru gama A320.

Airbus A320 este cel mai bine vândut avion din lume.

Deși a coborât ținta de livrări, producătorul european își menține obiectivele financiare în 2025, estimând un profit înainte de dobânzi şi taxe de aproximativ șapte miliarde de euro.

Airbus a livrat 766 de aeronave comerciale în 2024 către 86 de clienți din întreaga lume, menținându-și pentru al șaselea an poziția de lider în industria de fabricare a avioanelor, în condițiile în care rivalul Boeing se redresează lent dintr-o criză internă prelungită.

A doua criză la avioanele Airbus în decurs de o săptămână

După ce a ordonat o actualizare la computerele familiei A320 - în urma unui incident soldat cu o aterizare forțată - Airbus confirmat o nouă problemă la panourile fuzelajului acestui tip de aparate.

Inginerii producătorului pregătesc inspectarea a sute de avioane, operațiune de natură să întârzie livrările de aeronave noi și să le țină la sol pe cele aflate în operare.

Într-o prezentare către companiile aeriene consultată de Reuters se arată că numărul total de aeronave care trebuie inspectate pentru problemele de calitate recent descoperite la panourile metalice este de 628, dintre 168 care sunt deja operaționale.

Alte 245 de aparate sunt pe liniile de asamblare, aproximativ 100 fiind programate să fie livrate anul acesta.

Încă 215 sunt în stadiul inițial de producție.

"Confirmăm că există aeronave potențial afectate de probleme de producție şi de service", a declarat un purtător de cuvânt al Airbus, fără a face alte comentarii.

"Evaluăm situația şi încercăm să înțelegem natura impactului asupra operațiunilor noastre. Mai multe detalii vor fi date publicității în următoarele zile", a declarat, la rândul său, directorul general Guillaume Faury.

Surse din industrie au estimat că inspecțiile la o aeronavă ar putea dura câteva ore, însă reparațiile vor dura probabil mai mult.