Alberta votează luni dacă se va desprinde de Canada. Provincia bogată în petrol vrea să devină „Elveția Americii de Nord”

Alberta votează luni dacă se va desprinde de Canada. Foto: Profimedia Images

Locuitorii provinciei Alberta votează luni într-un referendum care ar putea deschide calea către separarea de Canada. Scrutinul riscă să complice eforturile premierului Mark Carney de a ține țara unită într-un moment în care relațiile cu Statele Unite sunt tot mai tensionate.

Stan Church, un avocat de 83 de ani din Calgary, care conduce din 1968 una dintre cele mai mari afaceri cu bovine de rasă din Canada, este unul dintre cei care își doresc ca Alberta să plece din federație.

„Dorința noastră este să devenim Elveția Americii de Nord”, spune el, adăugând imediat: „cu taxe mici”.

Pentru Church, problema nu ține de un partid sau de o ideologie. „Nu este o chestiune de dreapta sau de stânga. Este vorba despre structura Canadei, care ne transformă într-o colonie. Ori schimbăm acest lucru, ori singura alternativă este să plecăm”.

Referendumul vine într-un moment delicat pentru premierul Mark Carney, care încearcă să unească țara în fața presiunilor venite din partea președintelui american Donald Trump, scrie Fiancial Times.

Carney, el însuși originar din Alberta, a făcut campanie în provincie în ultimele zile și le-a cerut alegătorilor să respingă clar ideea separării.

„Acest referendum vine în cel mai prost moment posibil. Lumea a devenit mai periculoasă și mai divizată. Unii din afara granițelor noastre încearcă să ne dezbine ca să ne poată controla”, a spus el joi seară, la Calgary.

Ce votează, de fapt, locuitorii din Alberta

Buletinul de vot conține zece întrebări privind extinderea puterilor provinciei, în special în domeniul imigrației și al reformei constituționale.

Una dintre ele privește declanșarea procedurii legale care ar putea duce ulterior la un referendum obligatoriu privind separarea Albertei de Canada.

Alberta a intrat în federația canadiană în 1905, iar ideea independenței a revenit periodic de atunci.

Provincia este unul dintre cele mai importante motoare economice ale Canadei, fiind cel mai mare furnizor extern de petrol al Statelor Unite și responsabilă pentru aproximativ o cincime din exporturile agricole canadiene.

În anii '70 și '80, separatismul a câștigat teren din cauza nemulțumirilor legate de politica energetică a guvernului federal.

Constituția Canadei le oferă provinciilor control asupra resurselor minerale din subsol, însă Ottawa are un cuvânt greu de spus în privința modului în care petrolul Albertei, o provincie fără ieșire la mare, ajunge pe piețele externe.

Tensiunile au crescut din nou în mandatul fostului premier Justin Trudeau, după ce guvernul federal a impus reguli stricte privind emisiile de carbon. Industria petrolieră din Alberta a considerat că măsurile o lovesc disproporționat și frânează dezvoltarea economică.

Există și un conflict cultural vechi. Alberta este o provincie majoritar anglofonă și tradițional conservatoare, iar mulți locuitori privesc cu suspiciune influența provinciilor mai populate din est, Ontario și Quebec.

Carney încearcă să împace Alberta cu Ottawa

Mark Carney a încercat să schimbe relația guvernului federal cu provincia. „Pacific Link va crea peste 140.000 de locuri de muncă și ne va reduce dependența de Statele Unite”, le-a spus premierul susținătorilor săi, fiind primit cu aplauze.

De când a preluat funcția, Carney a renunțat la mai multe reguli de mediu, susține construirea unei conducte care să poată transporta un milion de barili de petrol pe zi și vrea să tripleze producția de gaze naturale lichefiate.

Guvernul său a obținut și o relaxare a tarifelor impuse de China produselor agricole canadiene, inclusiv rapiței. Pentru unii locuitori din Alberta, însă, aceste schimbări nu sunt suficiente.

O nemulțumire veche este că provincia bogată în petrol varsă sume importante către bugetul federal, bani care ajung apoi și în provinciile mai sărace. Mulți consideră în același timp că Quebecul beneficiază de un tratament mai favorabil din motive electorale.

Michael Binnion, director în industria petrolului și gazelor, spune că Alberta are nevoie de mai mult decât promisiuni. „Vrem să vedem efectiv lucrările începute la acea conductă. Asta ar fi ca banii în bancă”. El nu susține însă neapărat independența, ci o „re-federalizare” care să ofere Albertei mai multă autonomie juridică și fiscală.

Premierul Albertei a deschis drumul către referendum, deși spune că nu vrea separarea

Danielle Smith, premierul provinciei și lidera United Conservative Party, a făcut posibilă organizarea referendumului pentru a răspunde unei părți importante a propriului partid care cere desprinderea de Canada.

Smith spune însă că ea însăși vrea ca Alberta să rămână în federație.

Strategia ei a fost comparată cu cea a fostului premier britanic David Cameron, care a convocat referendumul pentru Brexit în 2016 cu speranța că va închide definitiv discuția despre ieșirea Marii Britanii din UE. Cameron a făcut campanie pentru rămânere, dar a pierdut votul.

Corey Hogan, singurul parlamentar liberal din Calgary, spune că nemulțumirile vestului Canadei sunt vechi, dar că reluarea dezbaterii despre separare este periculoasă într-un moment în care Trump a amenințat în repetate rânduri că ar vrea Canada ca al 51-lea stat american.

„Această problemă a divizat oamenii. Cu siguranță a îndepărtat și activitatea economică”, spune el.

Deborah Yedlin, președinta Camerei de Comerț din Calgary, afirmă la rândul ei că referendumul a creat incertitudine și a încetinit unele investiții. Ea consideră că politica lui Carney față de petrol, gaze și investițiile străine reprezintă o schimbare majoră față de situația de acum un an și jumătate.

„Alberta este în pragul unei expansiuni economice fără precedent, dacă ne uităm la ceea ce avem acum pe masă”, spune Yedlin.

Marile companii nu vor separarea

În mediul de afaceri din Alberta, independența nu are un sprijin puternic. Numeroși directori din industria petrolului și gazelor se opun desprinderii de Canada. La fel și liderul conservator al opoziției, Pierre Poilievre.

Și liderii populațiilor indigene din Alberta se opun în mare majoritate ideii, argumentând că tratatele dintre națiunile indigene și Coroană, protejate prin Constituție, ar face foarte complicată orice tentativă de secesiune.

Un sondaj Angus Reid Institute publicat vineri arată că 66% dintre locuitorii Albertei vor ca provincia să rămână parte a Canadei. Doar 34% susțin organizarea unui viitor referendum obligatoriu privind separarea. Chiar și dintre aceștia, 60% spun că scopul lor este mai degrabă să „trimită un mesaj către Ottawa”, nu să părăsească efectiv Canada. Doar 37% dintre susținătorii unui referendum spun că vor cu adevărat independența.

Diferența dintre orașe și zonele rurale este însă evidentă. Pe măsură ce te îndepărtezi de marile centre urbane, pe marginea drumurilor apar tot mai multe afișe și steaguri separatiste.

Separatiștii spun că Ottawa „sabotează Alberta”

Unul dintre cei mai vocali susținători ai independenței este Mitch Sylvestre, lider al Alberta Prosperity Party și proprietarul unui magazin cu articole sportive. El spune că implicarea sa politică a început odată cu protestele „convoiului camionagiilor” împotriva modului în care guvernul federal a gestionat pandemia de Covid.

„Guvernul de la Ottawa sabotează efectiv Alberta. Practic, banii circulă într-un singur sens: de la noi către ei”, spune Sylvestre.

El susține că tabăra separatistă ar putea obține între 45% și 65% din voturi, deși sondajele disponibile indică un sprijin mai mic.

Sylvestre a început să vorbească și despre presupuse tentative de manipulare a votului. „Va fi foarte, foarte greu să avem alegeri corecte”, a spus el, fără să prezinte dovezi.

Mișcarea separatistă a atras și numeroase teorii ale conspirației și are o prezență puternică online, inclusiv în cercuri apropiate mișcării MAGA din Statele Unite. Sylvestre respinge însă ideea că separatiștii ar avea legături cu aceasta. „Este o fantezie. Nu avem nimic de-a face cu MAGA”, spune el.

Separatiștii din Alberta s-au întâlnit cu oficiali americani

Financial Times a dezvăluit anterior că separatiști din Alberta s-au întâlnit anul trecut, în trei rânduri, cu oficiali ai Departamentului de Stat al SUA pentru a discuta despre eventualul sprijin american pentru independență.

Printre subiectele discutate s-ar fi aflat inclusiv o facilitate de credit de 500 de miliarde de dolari.

„Statele Unite sunt extrem de entuziasmate de ideea unei Alberte libere și independente”, declara atunci Jeff Rath, consilier juridic al Alberta Prosperity Project și participant la întâlniri.

Casa Albă a cultivat relațiile cu mișcarea separatistă într-un moment în care relațiile dintre Canada și Statele Unite sunt extrem de tensionate. De la nemulțumirile legate de taxele federale și legislația lingvistică până la acuzațiile de reglementare excesivă, votul din Alberta scoate la suprafață diviziunile profunde dintre o parte a provinciei și restul Canadei.

Pentru Stan Church, problema este însă și una personală. „Nepoata mea nu poate deveni prim-ministru pentru că nu vorbește franceză”, spune el.