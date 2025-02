SUA și Rusia au discutat la Riad despre schimbarea lui Zelenski. Alegeri prezidențiale în Ucraina, punct cheie în negocierile de pace

Statele Unite şi Rusia au îneput oficial negocierile de pace în Ucraina, marţi la Riad. Cei doi lideri au elaborat un plan de pace pentru Ucraina, care include organizarea de noi alegeri ca etapă-cheie în soluționarea conflictului, conform FoxNews, potrivit HotNews.

Potrivit corespondentei Fox News la Casa Albă, Jacqui Heinrich, Statele Unite şi Rusia propun un plan de pace în trei etape: Oprirea focului, alegeri în Ucraina iar, mai apoi, semnarea acordului de pace.

?NEWS w/ @NanaSajaia - US/Russia 3 stage peace proposal would force new Ukraine elections: foreign diplomatic sources



The US and Russia are proposing a three-stage peace plan, according to multiple foreign diplomatic sources close to the talks in Saudi Arabia. The plan includes…