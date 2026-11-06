Alertă cu bombă la Primăria Chișinău din Moldova, în ziua în care Ion Ceban își prezintă raportul de activitate din ultimii trei ani

1 minut de citit Publicat la 10:19 06 Noi 2026 Modificat la 10:19 06 Noi 2026

Primăria Chișinău din Republica Moldova. Foto: Agerpres

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat, vineri dimineată, că la Primărie a fost semnalată o alertă cu bombă. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă, a confirmat că poliția a fost sesizată „despre o presupusă alertă cu bombă la sediul instituției”, scrie NewsMaker.md.

„La 3 ani de raport (n.r. - bilațul activității) ne-am pomenit cu o alertă cu bombă la Primărie. Sperăm că la Palatul Republicii nu au anunțat astăzi alerte cu bombe”, a spus primarul Ion Ceban.

Alerta a venit chiar în ziua în care Ceban urmează să prezinte, la Palatul Republicii, un raport de activitate pentru cei trei ani ai actualului mandat.

„Confirmăm că Poliția a fost sesizată în această dimineață despre o presupusă alertă cu bombă la sediul instituției”, a spus Ofițerul de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.

Potrivit reprezentantei poliției, alerta cu bombă nu s-a confirmat.

În Europa este haos din cauza amenințărilor false cu bombă. Două alerte au fost, joi, pe Aeroportul Henri Coandă din București, dar amenințările false au vizat cel puțin 27 de zboruri, din Irlanda până în Bulgaria, fiind cel de-al doilea val de incidente din această săptămână.

Unele aeronave au fost nevoite să efectueze aterizări neprevăzute, în timp ce altele au fost escortate sau interceptate de avioane de vânătoare.

„În spatele amenințărilor cu bombe la bordul avioanelor care zboară în Europa s-ar putea afla GRU, spionajul militar rusesc, care a urmărit să incendieze și să arunce în aer fabrica de armament Carfil din Brașov”, a declarat joi, la Antena 3 CNN, Tudor Păcuraru, colonel SRI în rezervă.