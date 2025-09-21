Alertă în Elveția. Aeroportul din Geneva a fost evacuat în urma unui incident de securitate

Incident de securitate pe aeroportul din Geneva. Sursa foto: Hepta

În urma unui incident de securitate la sosirea unui zbor pe Aeroportul Internațional Geneva, dar și pentru a menține un nivel ridicat de siguranță, autoritățile au decis evacuarea zonei aeroportuare, astfel încât toți pasagerii să poată fi supuși unui nou control de securitate.

Operațiunile au fost reluate treptat începând cu ora locală 14:45. Cu toate acestea, sunt posibile întârzieri semnificative ale zborurilor. Aeroportul din Geneva este al doilea din Elveţia ca mărime după Zurich. Incidentul din Geneva are loc în contextul în care aeroporturi importante din Europa au fost vizate vineri de un atac cibernetic.

În Londra, Bruxelles și Belin au fost perturbări grave, întârzieri majore și chiar curse anulate. Presa germană a relatat că hackerii au efectuat un atac cibernetic asupra mai multor companii care furnizează servicii de înregistrare și îmbarcare. Efectele atacului au fost resimțite și pe parcursul zilei de sâmbătă.

Atac cibernetic asupra mai multor aeroporturi importante din Europa

Aeroportul din Berlin nu a fost vizat în mod direct, însă pasagerii au resimțit consecințele. Îmbarcarea și înregistrarea au fost făcute manual, ceea ce a dus la creșterea timpului de așteptare. Și în Belgia au fost probleme. În capitala belgiană Bruxelles, autoritățile au notificat pasagerii despre perturbări semnificative, iar călătorii au fost sfătuiți să sosească mai devreme la aeroport.

Probleme au fost și pe aeroportul Heathrow de lângă Londra. Autoritățile aeroportuare au raportat întârzieri din cauza unor probeme tehnice apărute la furnizorul de servicii pentru check-in și îmbarcare. Pasagerii au fost sfătuiți să se înarmeze cu răbdare și să verifice datele zborului înainte de plecare.

Cel puțin 100 de zboruri care ar fi trebuit să decoleze de pe aeroportul Heathrow au avut întârzieri. Experții în securitate cibernetică au avertizat că atacul de vineri a fost planificat foarte inteligent. În acest context, decidenții politici de la Londra au solicitat guvernului londonez să clarifice dacă Rusia se află în spatele incidentului.