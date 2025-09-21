Criza din aeroporturi se adâncește: Zeci de zboruri anulate și duminică. Rusia, bănuită că ar fi în spatele atacului cibernetic

Criza provocată de atacul cibernetic care a paralizat trei mari aeroporturi europene continuă. Foto: Getty Images

Criza provocată de atacul cibernetic care a paralizat trei mari aeroporturi europene va continua, cel mai probabil, până mâine. Este anunţul conducerii aeroportului din Bruxelles, care a dispus anularea a jumătate din zborurile programate pentru astăzi. Între timp, în Marea Britanie, mai multe voci de pe scena politică cer ca guvernul să lămurească public dacă are indicii că Rusia s-ar afla în spatele incidentului.

Avaria care afectează trei dintre cele mai mari aeroporturi din vestul Europei presupune că toate procedurile de check-in şi îmbarcare a pasagerilor trebuie, acum, executate manual. Angajaţii s-au văzut nevoiţi inclusiv să scrie de mână etichetele pentru bagaje.

Ihsane Chioua Lekhli, purtătoare de cuvânt a aeroportului din Bruxelles: Problema a apărut azi-noapte (vineri n.r.), în urma unui atac cibernetic, iar acum facem tot ce putem pentru a amortiza impactul. Însă există întârzieri şi zboruri anulate.

În Germania, un al doilea aeroport, aflat în sudul ţării, a declarat că s-au înregistrat efecte indirecte ale atacului cibernetic.

Între timp, site-ul web al aeroportului din Bruxelles nici nu mai permite utilizatorilor să acceseze informaţii despre plecări şi sosiri, redirecţionându-i, în schimb, către un anunţ oficial.

Cel puţin 100 de zboruri care ar fi trebuit să plece de pe aeroportul londonez Heathrow, cel mai mare din Europa, avuseseră întârzieri.

Experţii avertizează că atacul, despre care spun că a fost planificat foarte inteligent, afectând mai multe linii aeriene în acelaşi timp, va avea ramificaţii profunde, cu atât mai mult în contextul tensiunilor care au marcat spaţiul aerian european în ultima săptămână, din cauza provocărilor Rusiei.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, în urma atacului cibernetic asupra mai multor aeroporturi din aceste țări, care a provocat întârzieri la zeci de zboruri.