MAE a emis o atenționare de călătorie în Marea Britanie, Germania şi Belgia din cauza atacului cibernetic din aeroporturi

Publicat la 23:45 20 Sep 2025 Modificat la 23:57 20 Sep 2025
MAE recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, în urma atacului cibernetic asupra mai multor aeroporturi din aceste țări, care a provocat întârzieri la zeci de zboruri.

Astfel, MAE îi înformează pe românii care aveau planuri de călătorie în Marea Britanie, Germania și Belgia că în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa- Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg şi Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de urgenţă, astfel:

