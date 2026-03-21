Ambasada americană din Havana cere motorină pentru generatoare, în plină blocadă SUA. Cuba a respins solicitarea: "Neruşinată".

Cuba a refuzat să permită ambasadei SUA din Havana să importe motorină pentru a-şi alimenta generatoarele în timpul crizei energetice actuale de pe insulă, scrie Agerpres, care citează Washington Post.

Ministerul de Externe cubanez a respins cererea, a relatat vineri Washington Post, care a citat o notă de protest în care Havana a descris solicitarea ambasadei pentru astfel de privilegii ca fiind "neruşinată" şi inaccesibilă poporului cubanez.



Decizia vine în contextul în care insula caraibiană se confruntă cu o penurie severe de combustibil şi pene de curent pe scară largă. Cei aproximativ 10 milioane de cubanezi au fost mult timp afectaţi de proasta gestionare economică, corupţie şi un embargou comercial american vechi de decenii, notează dpa.



Criza economică prelungită a împins Cuba în pragul colapsului. Infrastructura sa se deteriorează, iar reţeaua electrică este învechită, determinându-i pe cei care îşi permit să se bazeze pe generatoare pentru a face faţă penelor de curent recurente.



Relaţiile dintre Statele Unite şi Cuba au fost tensionate de la revoluţia din 1959 a lui Fidel Castro şi s-au deteriorat de când preşedintele american Donald Trump a revenit la Casa Albă pentru un al doilea mandat.



Din decembrie 2025, administraţia Trump a blocat în mare măsură accesul Cubei la petrol, ameninţând furnizorii cu tarife vamale şi limitând importurile din Venezuela, un aliat cheie al Havanei. Cuba depinde în mare măsură de petrol pentru generarea de electricitate.



Potrivit Washington Post, transporturile de combustibil din Statele Unite destinate ambasadei au fost oprite de autorităţile cubaneze la sosirea în portul Mariel la începutul acestei săptămâni.



Ambasada a informat ulterior Washingtonul că ar putea fi nevoită să reducă personalul în următoarele săptămâni dacă blocada continuă. Personalul a fost deja cazat în spaţii comune şi instruit să lucreze de acasă pentru a conserva energia, a relatat ziarul, citând o sursă anonimă.