Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, spune că democrații câștigă Camera Reprezentanților: „Va urma ofensiva împotriva lui Trump”

Andrei Muraru estimează că democrații vor câștiga Camera Reprezentanților cu o diferență de 20-30 de locuri și vor declanșa anchete împotriva președintelui Donald Trump. Sursa foto: Antena 3 CNN

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat marți, într-un interviu acordat la Washington, emisiunii „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, că România are susținători atât în tabăra republicană, cât și în cea democrată, indiferent de rezultatul alegerilor pentru Congresul american.

El a spus că o eventuală preluare a ambelor camere de către democrați ar putea limita spațiul de manevră al președintelui Donald Trump, inclusiv în privința bugetului apărării și a politicii externe, și a subliniat că România își dorește o prezență militară americană consolidată pe flancul estic al NATO.

„Indiferent de rezultatul pe care îl vom afla în seara aceasta sau în zilele următoare, în Alaska sau în alte state, să fim foarte bine înțeleși: România are prieteni și pe o bancă, și pe cealaltă, atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Chiar astăzi am fost la Senat și ne-am întâlnit cu reprezentanți ai Comitetului pentru Forțe Armate, care au avut numai cuvinte de laudă despre România. Indiferent cum se va termina această zi superbă a democrației americane, în care puterea se întoarce la sursa ei primară, care este cetățeanul, România va avea întotdeauna susținători și într-o parte, și în alta. Părinții fondatori ai SUA au dat trei ritmuri diferite acestor instituții fundamentale: președintele, Senatul și Camera Reprezentanților, păstrând în acest fel stabilitatea puterii, dar, în același timp, dându-i cetățeanului acest instrument, la doi ani, de a da puterea Congresului american unui partid sau altul, indiferent dacă președintele rămâne în funcție”.

Ce se va întâmpla în SUA dacă democrații vor controla Congresul

Andrei Muraru estimează că democrații vor câștiga Camera Reprezentanților cu o diferență de 20-30 de locuri și vor declanșa anchete împotriva președintelui Donald Trump și a administrației sale.

„Ce vom vedea, în definitiv, în următorii trei ani? Vom vedea, pentru că Camera Reprezentanților, așa cum anticipează majoritatea experților și analiștilor de aici, este deja câștigată de către democrați, la un scor foarte mare, probabil la 20-30 de locuri față de republicani. Vom vedea o ofensivă teribilă împotriva președintelui Trump și împotriva Guvernului, anchete și investigații care vor începe chiar din ianuarie, când se instalează noul Congres. În Senat, dacă democrații câștigă și această Cameră, vom vedea o limitare drastică a spațiului de manevră al președintelui în ceea ce privește cheltuielile, Legea bugetului apărării, plafonul de îndatorare al SUA și chiar politica externă. Prin acest joc al forțelor politice din SUA, dacă republicanii pierd ambele Camere, până în 3 ianuarie vor încerca să își ducă la îndeplinire multe inițiative. Războiul din Iran s-ar putea să aibă desfășurări de forțe chiar în această săptămână. Legea bugetului apărării, pentru a le da posibilitatea să își facă spațiul de manevră tot mai mare, și noi sperăm să vedem din partea Senatului și a Camerei Reprezentanților o și mai mare susținere pentru prezența americană consolidată în sudul flancului estic”.

Andrei Muraru a precizat că interesul României este ca SUA să mențină o prezență consolidată pe flancul estic al NATO:

„România este lăudată, americanii mulțumesc României pentru efortul pe care îl face. În discuție nu este vorba despre a plăti ceva partenerilor americani, pentru că România oricum s-a angajat la cheltuieli mari, așa cum s-au angajat toate țările NATO, de 5% din PIB pentru apărare. Suntem la 3,5% din PIB anul acesta. Vom îndeplini această cifră cu 7 ani mai devreme decât momentul stabilit la Haga.

Ne dorim să vedem o prezență consolidată a forțelor SUA în România, de care depind foarte multe lucruri: prosperitatea, prețul energiei, reputația investițională a României. Foarte multe lucruri depind de modul în care se vor așeza aceste forțe în viitor”.

Despre Visa Waiver, Andrei Muraru a precizat: „Din păcate, aici trebuie să spun că, potrivit legilor americane, Guvernul SUA are dreptul exclusiv de a admite sau respinge o țară în program, în baza criteriilor. Nu este ceva ce poate să facă Congresul”.