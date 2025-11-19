Ambasadorul Rusiei a fost convocat de MAE la Chişinău în legătură cu violarea spaţiului aerian de către o dronă

O dronă rusească pe care scrie mesajul "ucraineană".*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm incidentul produs în noaptea de marţi spre miercuri, când spaţiul aerian al ţării a fost survolat ilegal de o dronă, care a venit din direcţia localităţii Lesnaia, din Ucraina, spre satul Săiţi, raionul Ştefan Vodă, transmite Moldpres. Agenţia de presă menţionează că în acest sens a fost convocat ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău pentru a i se transmite un protest oficial şi ferm al autorităţilor moldoveneşti, potrivit Agerpres.

Atacul rus din noaptea de marţi spre miercuri a vizat regiunea ucraineană Harkov. Întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană. În alertă au fost autorităţile din România şi Polonia după bombardamentele de noaptea trecută a armatei Federaţiei Ruse. În timp ce Armata Română a ridicat Eurofighter Typhoon și F-16, întrucât o dronă a intrat 8 km în spațiul aerian național, în urma atacului rușilor lângă graniță, Polonia a ridicat avioane de luptă și a închis două aeroporturi.

Potrivit MAE, autorităţile moldoveneşti califică acest incident drept o încălcare gravă a suveranităţii naţionale şi o ameninţare majoră la adresa securităţii cetăţenilor şi stabilităţii regionale.

MAE reiterează apelul către Federaţia Rusă de a evita orice acţiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova şi subliniază necesitatea respectării stricte a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunţat că, în urma schimbului de informaţii cu partenerii din Ucraina şi România, s-a confirmat survolarea spaţiului aerian naţional de către o dronă. Aparatul de zbor nu a fost detectat de sistemele de monitorizare a spaţiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor.

Şi preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a condamnat atacul nocturn cu drone şi rachete ruse asupra Ucrainei. Oficialul a reiterat că "Moldova este alături de Ucraina şi pledează pentru oprirea imediată a acestui război care aduce suferinţă milioanelor de ucraineni".

"Un nou atac masiv cu drone şi rachete asupra Ucrainei s-a produs în această noapte. Ucraina continuă să trăiască în coşmar. Nu trebuie să uităm acest lucru. În ţara vecină, zilnic, se întâmplă atrocităţi, în cadrul unui război barbar purtat de Rusia. Moldova este alături de Ucraina şi pledează pentru oprirea imediată a acestui război care aduce suferinţă milioanelor de ucraineni", a declarat Igor Grosu.

Rusia atacă zilnic Ucraina cu drone sau rachete. Sunt vizate mai ales infrastructurile energetice, generând temeri privind o iarnă grea în Ucraina. La rândul său, Kievul vizează cu regularitate depozite şi rafinării de petrol, dar şi alte instalaţii de partea rusă.