O dronă a intrat 8 km în spațiul aerian național, după un atac al rușilor lângă graniță. Armata a ridicat Eurofighter Typhoon și F-16

1 minut de citit Publicat la 08:17 19 Noi 2025 Modificat la 10:26 19 Noi 2025

Dronă detectată în spaţiul aerian naţional, după ce rușii au atacat lângă graniță. FOTO Getty Images

Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, după ce rușii au atacat lână granița cu România, și au ridicat aeronave de luptă Eurofighter Typhoon și F-16 de la bazele militare Kogălniceanu și Câmpia Turzii, a informat, miercuri, Ministerul Apărării.

UPDATE 9.00 În cursul nopții trecute, la ora 00:59, în zona de nord a județului Galați a fost transmis un mesaj Ro-Alert, după ce o dronă a pătruns în această zonă, a comunicat ISU.

Pe întreaga durată a evenimentului, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 care să semnaleze incidente, pagube sau alte situații de urgență în județ, potrivit sursei citate.

Știrea inițială

”Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliţie aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti în proximitatea frontierei fluviale cu România”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, la ora 00:20 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

”Pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibaşi (Republica Moldova) către Folteşti (jud. Galaţi) şi ulterior în zona localităţii Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Galaţi la ora 00:59”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.

Încă două aeronave, F-16 ale Forţelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forţelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

”Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialişti sunt pregătite să înceapă căutările pe teren”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.