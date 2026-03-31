Ambasadorul SUA în România: „Parteneriatul nostru nu a fost niciodată mai puternic și mai important”

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a declarat marți, într-un interviu acordat Agerpres, că parteneriatul dintre Statele Unite și România „nu a fost niciodată mai puternic și mai important”. Diplomatul american a mulțumit țării noastre pentru găzduirea de trupe americane și a subliniat că România este „un partener incredibil al Statelor Unite şi rolul pe care îl are este esenţial mai ales în regiunea Mării Negre şi pe Flancul estic" al Alianţei Nord-Atlantice.

„Din prima zi în care am ajuns aici am fost impresionat de profunzimea parteneriatului nostru strategic. Săptămâna aceasta o să îi văd pe soldaţii noştri de la Baza Mihail Kogălniceanu, iar ţara noastră îi este recunoscătoare României pentru rolul său de a găzdui trupe americane în mai multe locuri. Parteneriatul nostru nu a fost niciodată mai puternic şi mai important, aşa că mă bucur să fiu aici în acest moment”, a spus Nirenberg, după ce a fost rugat să comenteze decizia recentă a CSAT de a aproba solicitarea SUA privind dislocarea de trupe și avioane la Mihail Kogălniceanu, în sprijinul operațiunilor militare împotriva Iranului.

AGERPRES: Puteţi da detalii privind acest angajament al României de a susţine trupele americane prin intermediul bazelor militare de aici?

Darryl Nirenberg: Preşedintele Trump a trasat obiective foarte clare, a vorbit de multe ori cu presa, aşa că, în ceea ce priveşte operaţiunile noastre care privesc Iranul o să vă amintesc declaraţiile sale. Dar preşedintele a spus foarte clar că angajamentul SUA faţă de NATO, faţă de Articolul 5 (al Tratatului Atlanticului de Nord - n.r.) este de neclintit.

AGERPRES: Pentru că menţionaţi declaraţiile preşedintelui Donald Trump, săptămâna trecută acesta şi-a exprimat dezamăgirea legată de aliaţii NATO, pentru că aceştia nu s-au implicat cât şi-ar fi dorit în Orientul Mijlociu. În acest context, Statele Unite vor rămâne la fel de implicate în cadrul NATO?

Darryl Nirenberg: Din nou o să fac referire la declaraţiile lui şi la faptul că a afirmat foarte clar că angajamentul nostru privind Articolul 5 este de neclintit. O să subliniez că, în ceea ce priveşte NATO, România este un aliat important datorită în parte şi localizării sale, dar şi pentru că a intensificat contribuţia ei, a depăşit angajamentul de 2% (alocare din PIB pentru Apărare - n.r.) şi a susţinut SUA la Summitul NATO de la Haga, anul trecut, pentru a duce angajamentul ţărilor aliate la 5% şi este pe cale să ajungă la această alocare. Este important ca NATO să ajungă la această cifră atât din motive ce privesc securitatea, dar şi pentru sustenabilitatea Alianţei. Ţări aliate s-au raliat la această ţintă.