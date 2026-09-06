Antena 3 CNN Externe Ambasadorul SUA la NATO: Nu vom tolera acțiunile de război hibrid împotriva aliaților

Ambasadorul SUA la NATO: Nu vom tolera acțiunile de război hibrid împotriva aliaților

M.L.
1 minut de citit Publicat la 00:08 06 Sep 2026 Modificat la 00:08 06 Sep 2026
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Matt Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker. Foto: Profimedia Images

Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a spus sâmbătă că membrii Alianței nu trebuie să tolereze acțiunile intenționate de război hibrid și că Statele Unite vor sprijini țările aliate care se confruntă cu astfel de incidente, informează Reuters.

Whitaker a spus că atentatul cu dronă de luna trecută de la aeroportul Leipzig/Halle din Germania, pe care Berlinul a pus-o pe seama Rusiei, este mai îngrijorătoare decât alte incidente recente cu care s-au confruntat unele țări NATO, cu drone rusești care vizau Ucraina și care au deviat de la traiectorie. 

„Apoi ai ceea ce aș numi acțiuni hibride mai îngrijorătoare, cum am văzut la Leipzig, cum am văzut în Polonia”, a spus Whitaker, într-un discurs rostit în cadrul unei conferințe de business organizate în Italia. 

Membrii NATO trebuie să fie pregătiți, vigilenți și să transmită și un mesaj clar atunci când sunt provocați de aceste evenimente, a spus reprezentantul SUA. 

„Dacă putem identifica cine face asta — lucru pe care Germania l-a făcut — ne asigurăm că exprimăm ferm că este inacceptabil și că nu îl vom tolera”, a adăugat Whitaker. De asemenea, oficialul SUA a arătat că infrastructura critică, inclusiv sistemele energetice, ar putea deveni țintă a atacurilor și ar trebui atent supravegheată de autoritățile naționale.

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Etichete: NATO SUA infrastructura energetică infrastructura critică război hibrid Rusia

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