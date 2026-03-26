Amenzi de 100.000 de euro pentru benzinăriile din Germania care cresc repetat prețurile. Noi reguli pentru a stopa scumpirile la pompă

Parlamentul german a adoptat o nouă regulă potrivit căreia ajustările de prețuri în benzinării vor fi posibile o singură dată pe zi, la ora 12:00. Aceasta are scopul de a limita creșterile de prețuri. Operatorii care încalcă regula riscă amenzi de până la 100.000 de euro, potrivit netzwelt.de.

Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, prețurile combustibililor au crescut vertiginos și în Germania. Un litru de motorină costă peste 2,25 EUR în multe locuri, iar un litru de benzină aproape 2 EUR. Acum, guvernul german ia măsuri. Ministrul federal al Economiei, Katherina Reiche, a anunțat introducerea așa-numitului „model austriac” la mijlocul lunii martie, iar acum Legea de ajustare a prețurilor combustibililor a trecut de Bundestag (Parlamentul german).

Conform acestei legi, benzinăriile își pot majora prețurile doar o dată pe zi, la prânz. Reducerile de preț sunt însă permise de mai multe ori și în orice moment. Operatorii care încalcă legea riscă amenzi de până la 100.000 EUR.

Guvernul german intenționează să prevină noi creșteri de prețuri și să ofere ajutor navetiștilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) prin această măsură. Potrivit Bundestagului, regulamentul se aplică tuturor combustibililor și este inițial limitat la un an. Pentru consumatori, aceasta înseamnă că ar trebui să monitorizeze îndeaproape prețurile la benzinării în următoarele săptămâni pentru a găsi cel mai bun moment pentru a alimenta.

Clubul Automobilistic din Germania pledează pentru o abordare diferită a reducerii costurilor combustibililor. Asociația dorește ca guvernul german să reducă prețurile combustibililor prin modificarea impozitării uleiului mineral. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin suspendarea sau eliminarea taxei pe CO2, suspendarea sau eliminarea taxei pe energie, reducerea taxei pe uleiul mineral sau scăderea taxei pe valoarea adăugată de la 19% la 7%. Asociația a lansat o petiție online pentru această idee, care a strâns deja peste 20.000 de semnături.

Amintim că parlamentul Austriei a aprobat miercuri scoaterea a 325.000 de tone metrice de ţiţei din rezervele sale strategice. Măsura face parte din iniţiativa lansată recent de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) pentru stabilizarea pieţei petroliere, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.