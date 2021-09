Talibanii se laudă că au pus mâna pe averea liderului din rezistență: "Milioane de dolari și lingouri de aur!"

Ar fi vorba, potrivit grupării islamiste, de 6,5 milioane de dolari şi mai multe lingouri de aur.

Într-o scurtă înregistrare video difuzată de talibani, combatanții acestora sunt filmați numărând bancnote din mai multe serviete pline cu bani şi cu piese din aur, relatează agenția EFE citată de Agerpres.

According to Talibans they recovered $ 6.5 million and gold bricks in the house of Amrullah Saleh.#Taliban #Talibans #Afghanistan #Panjshir #PanjshirValley #Kabul #KabulAiport pic.twitter.com/d28iDPMuJc