Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani: „Ea a adus bucurie în tot. Îmi va lipsi enorm”

2 minute de citit Publicat la 21:46 29 Oct 2025 Modificat la 22:03 29 Oct 2025

Buzz Aldrin s-a căsătorit cu românca Anca Faur, în ziua în care el a împlinit 93 de ani / sursă foto: Getty Images

Românca Anca Faur, soția astronautului american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a acestuia. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, s-a stins liniștită noaptea trecută, avându-i alături pe soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, un inginer chimist desăvârșit cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și cea de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC”, anunță comunicatul semnat de familiile Faur și Aldrin.

Buzz Aldrin a transmis, prin intermediul comunicatului, că îi va lipsi enorm și că se simte norocos că s-a căsătorit cu ea.

„Sunt atât de norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele”, a spus generalul Aldrin, citat în comunicat. „Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi enorm”, a adăugat acesta.

Potrivit comunicatului, familia Ancăi Faur a solicitat respectarea intimității în această perioadă de doliu.

Buzz Aldrin s-a căsătorit cu românca Anca Faur, în ziua în care el a împlinit 93 de ani

Buzz Aldrin și Anca Faur s-au căsătorit în data de 20 ianuarie 2023, ziua în care Aldrin a împlinit 93 de ani și a fost onorat la gala de decernare a premiilor Living Legends of Aviation 20th Annual Awards. Aldrin își amintește: "Toate stelele erau acum aliniate pentru căsătorie", a declarat acesta, în cadrul unui interviu pentru revista People.

Au organizat o ceremonie de nuntă restrânsă într-un parc din apropierea locuinței lor, alături de câțiva membri ai familiei și prieteni apropiați. Printre cei prezenți s-au numărat fiica lui Aldrin, Jan, fiul Andy, nepotul Jeffrey și strănepoții săi, precum și fiul lui Faur, Vlad Ghenciu, și nepoatele ei, Kaia și McCali.

Cei doi s-au văzut pentru prima dată în decembrie 2017, la un eveniment de lucru, înainte de a începe să se întâlnească câteva luni mai târziu, în mai 2018.

Aldrin a descris-o pe Anca a fiind cineva care are „întregul pachet Vrăjitorul din Oz" cu „creier, inimă [şi] curaj", a mai declarat acesta, în cadrul interviului.

El a adăugat: „Există ceva special în legătură cu ea şi cu modul în care ne conectăm atât de bine".

Înainte de căsătoria sa cu Faur, Aldrin a mai fost însurat de trei ori.

Are trei copii, James, Janice şi Andrew, din prima căsătorie cu Joan Archer.

Aldrin a fost de trei ori în spaţiu în timpul carierei sale şi a fost pilotul Modulului Lunar Eagle pentru misiunea Apollo 11 din 1969. A păşit pe suprafaţa lunii la 19 minute după Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969.

Dintre cei trei astronauţi aflaţi în misiunea Apollo 11, el este singurul care mai este în viaţă.

A petrecut un total de 12 zile în spaţiu înainte de a se retrage în 1971.