Ancheta dronei găsite în Grecia de un pescar se complică. „Țara era în pericol de a fi târâtă într-un teatru de război”

Autoritățile din Grecia au intensificat anchetele privind modul în care o dronă încărcată cu explozibil a ajuns în apele din vestul țării. Experții în dezamorsarea bombelor au detonat dispozitivul fără pilot pe mare, în weekend. Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a spus că drona, despre care se bănuiește că este de origine ucraineană, „provine aproape sigur dintr-un stat străin”, deși nu a precizat care ar putea fi țara. Liderul opoziției elene a spus că „Grecia era în pericol de a fi târâtă într-un teatru de război”, scrie, luni, The Guardian.

„Știm ce este și știm, mai mult sau mai puțin, ce conține. Nu avem nimic de invidiat, creăm posibilitățile necesare pentru ca patria noastră să își poată dota marina de luptă cu cele mai dezvoltate drone și sisteme anti-drone existente în prezent”, a spus el, încercând totodată să risipească temerile potrivit cărora Grecia nu are capacitățile militare necesare pentru a se apăra împotriva unor astfel de tehnologii emergente.

Se crede că drona a aterizat în apropierea țărmurilor Lefkada, o insulă turistică populară din Marea Ionică, când operatorii a pierdut controlul iar dispozitivul a deviat de la cursul său. Ea a fost găsită de un pescar, într-o peșteră, joia trecută.

Întrebările despre dronă s-au intensificat sâmbătă, după ce s-a raportat că aceasta era încărcată cu aproximativ 100 kg de explozibili. Oficialii ministerului grec al apărării au refuzat să confirme, atunci, că era încărcată cu muniție.

Într-o nouă eră a războiului, în care dronele ieftine și mortale au schimbat din ce în ce mai mult natura luptelor, incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea maritimă într-un stat membru al UE care este mai vulnerabil pentru că are cea mai lungă linie de coastă a Europei.

Opoziția politică s-a grăbit să acuze guvernul de centru-dreapta al Atenei că nu este pregătit pentru a face față amenințării reprezentate de astfel de arme.

Duminică, Michalis Katrinis, purtătorul de cuvânt al principalului partid de opoziție Pasok, a spus că „Dendias ne-a spus că «știe» totul despre dronă, dar poporul grec nu are voie să afle nimic despre originile sale, scopurile la care a servit și cum a fost găsită, mișcându-se nestingherit, prin Lefkada”.

Descoperirea sa, a adăugat el, „a dovedit că Grecia era în pericol de a fi târâtă într-un teatru de război”.

Micul partid naționalist și pro-rus „Soluția Greacă” a declarat că descoperirea întâmplătoare este dovada unei „provocari militare conștiente”.

Inspecția dronei maritime avea loc la o bază navală de pe continentul grec, unde fusese transportat dispozitivul. Surse militare, citate în presa locală, au declarat că experții examinează numărul de serie al acesteia, precum și GPS-ul încorporat pentru a aflat originea sa.

Deoarece echipele de specialiști afirmau din ce în ce mai mult că dispozitivul seamănă cu o dronă navală Magura V3 de fabricație ucraineană, teoria conform căreia ținta sa era transportul rusesc de petrol și gaze din Mediterana câștiga teren.

Kievul a recunoscut că a vizat petroliere folosite pentru a eluda sancțiunile asupra flotei din umbră a Rusiei.

Luna aceasta, dronele ucrainene au distrus două nave în Marea Neagră, intensificând semnificativ campania împotriva sectorului energetic rusesc.

Echipate cu sisteme de comunicații prin satelit, dronele V3 pot transporta încărcături explozive de până la 300 kg. Letalitatea lor a fost îmbunătățită prin autonomie și viteză: vehiculele fără pilot pot călători până la 60 de ore la o viteză maximă de aproximativ 80 km/h.