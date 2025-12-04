Ancheta Pentagonului în scandalul Signalgate îl arată vinovat pe Pete Hegseth

1 minut de citit Publicat la 09:42 04 Dec 2025 Modificat la 09:42 04 Dec 2025

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a dezvăluit informații care au pus în pericol armata Statelor Unite, a concluzionat o investigație independentă. Foto: Hepta

Un organism independent din cadrul Pentagonului a ajuns la concluzia că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol trupele SUA atunci când a folosit aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen, scrie joi Agerpres, care citează presa de peste Ocean.

Discuțiile respective au fost amplu relatate de publicația The Atlantic, al cărei redactor șef a fost inclus, aparent din greșeală, în grupul din care făceau parte Hegseth și alți oficiali de rang înalt ai administrației americane.

Cel care l-a adăugat pe jurnalist a fost Mike Waltz, consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.

Waltz a plătit cu funcția această greșeală, însă ulterior, a fost numit ambasador la ONU.

Ce a găsit ancheta Pentagonului în scandalul "Signalgate"

Statele Unite au lansat o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi, invocând protejarea libertății de navigație și a comerțului internațional în Marea Roșie.

În chatul Signal în care se afla și jurnalistul publicației The Atlantic, Pete Hegseth a dezvăluit momentul atacurilor cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, precum și informații despre echipamentul militar utilizat.

Concluzia investigației independente este că secretarul american al Apărării a pus armata în pericol prin informațiile comunicate în sistemul de mesagerie.

Atacurile aeriene americane În Yemen au încetat în luna mai, după un acord între Statele Unite și rebelii houthi.

Purtătorul de cuvânt al lui Hegsteh, Sean Parnell, a reacționat pe X la concluziile ultimei investigații, afirmând că, de fapt, ancheta "îl exonerează complet" pe Hegseth.

"Demonstrează ceea ce știam de la început: nicio informație clasificată nu a fost partajată", scris acest oficial, adăugând că "problema este închisă".

Ancheta vizându-l pe șeful Pentagonului vine după controversatul ordin "Ucideți-i pe toți"

Aceste dezvăluiri vin într-un moment în care șeful Pentagonului este deja implicat într-un scandal, în urma atacurilor efectuate de armata americană în Caraibe, în cadrul unei așa-numite campanii împotriva narco-traficanților care transportă stupefiante în SUA.

Presa americană a semnalat că loviturile efectuate de armata americană nu au fost însoțite de dovezi ale legăturilor între navele vizate și cartelurile de droguri, iar legalitatea operațiunilor este pusă la îndoială de experți.

În centrul recentei controverse se află o operațiune în timpul căreia forțele americane au lansat o a doua salvă împotriva unei nave deja lovite, omorând supraviețuitori.

Până în prezent, peste 80 de persoane au fost ucise în această campanie derulată de SUA.